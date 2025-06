'Apuesta', un delirio adolescente que engancha

Borja Crespo Lunes, 23 de junio 2025, 19:04 Comenta Compartir

Torpedear la línea de flotación del auge del 'streaming', cuya evidente irrupción ha cambiado el consumo cultural, no necesariamente para bien, conlleva cargar contra Netflix, la plataforma más popular del sector que nació, no hay que olvidarlo, como un videoclub que afrontaba con algarabía y afán emprendedor la ardua tarea de acercar las películas físicamente al usuario, puerta a puerta, una suerte de Glovo o Uber que evolucionó, con manifiesta lógica, hacia lo que conocemos hoy. Tarifa plana para nuestras retinas, cine en casa bajo suscripción. El transporte de DVD a domicilio ya es cosa del pasado, un marrón mutado en una inabarcable oferta 'online'. La conexión wifi hace el milagro, y tan denostada magia, objeto de fuertes críticas debido a las torticeras triquiñuelas de la afamada compañía para engatusar al gran público, homogeneizarlo y manipular sus gustos, merece un juicio más abierto. A veces, toca defender algunas de las propuestas que lucen en la portada del interfaz.

La dictadura del algoritmo está ahí, pero hay que reconocer que, gracias a su éxito, podemos conocer una variedad de cinematografías excelsa, con una creciente presencia de apuestas asiáticas, o inspiradas en la rica cultura oriental. Entre tanta serie y película de fórmula, se cuelan algunos delirios de interés, como 'Apuesta', 'live action' que parte de un manga, 'Kakegurui', obra de Homura Kawamoto y Toru Naomura que, a su vez, derivó en un anime. Con un reparto diverso y occidentalizado, excepto su protagonista, este 'remake' confeso atrapa la atención del espectador.

La protagonista, Yumeco, es una adolescente de origen japonés enigmática y perspicaz en busca de venganza. Sus padres fueron asesinados y alguien tiene que pagar los platos rotos. Su entrada a un internado excéntrico tiene el cometido de encontrar a los culpables de la muerte de sus ancestros. La escuela privada está plagada de roles rocambolescos que devienen aliados o enemigos en torno al juego. Apostar por cualquier cosa es una obsesión. El alumnado está compuesto, principalmente, por hijos de gente pudiente, empresarios y políticos con tejemanejes que ocultar. Como la vida misma.

Yumeko, interpretada con gracia y magnetismo por Miku Patricia Martineau ('Kate'), encabeza un reparto coral que refleja la flora y fauna que se pasea por las calles del singular instituto, la famosa academia privada St. Dominic's, donde la popularidad se mide en base a un 'ranking' de apuestas. Quienes están arriba en la lista, con una puntuación de escándalo, forman parte del deseado Consejo de Estudiantes. Por supuesto, las trampas y maniobras, sucias y ruines, están a la orden del día en la disputa por el poder, dando pie a situaciones que fusionan el culebrón con el suspense.

Sorpresas y giros

Se ve con ligereza esta serie de acción real, con una primera temporada de diez episodios, creada por Simon Barry, mente pensante tras 'La monja guerrera' y 'Ghost Wars'. Lo más interesante de la propuesta es su explosión formal en algunos momentos, acercándose al lenguaje de las viñetas, con un estilo que no esquiva devorarse a sí mismo. El audaz montaje y algunos recursos visuales buscan la conexión entre disciplinas artísticas, aunque el ritmo de las imágenes no siempre fluye como debiera. Las sorpresas y los giros, a base de traiciones, encuentran momentos de originalidad, con algunas ideas interesantes que tropiezan con actuaciones mejorables. Estamos ante un divertimento juvenil que muestra una atmósfera atractiva, con un agradecido tono empañado por una lógica endeble. La progresión narrativa que alimenta el misterio no es el punto fuerte de 'Apuesta'. Hay tensión en la partida y una justa violencia, ofreciendo un contenido que no casa con naturalidad con la energía que se pretende.

'Apuesta', de nacionalidad canadiense, es otro claro ejemplo del interés creciente que muestra Netflix por la traslación a imagen real de algunos afamados animes, un modelo que les funcionó poderosamente con 'One Piece'. La producción se internacionaliza con un 'casting' multirracial. Una recomendación de fácil digestión. Tan divertida como inconsistente.