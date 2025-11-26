Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andreu Buenafuente. Javier Cebollada

Buenafuente

Crítica de televisión ·

Todos los artistas saben que hay que aprovechar una buena racha

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:28

Comenta

Todos los artistas saben que hay que aprovechar una buena racha. José Sacristán cuenta cómo en una época de su vida rodaba una película por ... la mañana, después hacía dos funciones teatrales y por la noche filmaba otro largometraje. Entre función y función, se quedaba dormido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón
  3. 3 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  4. 4 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»
  5. 5 Multitudinaria reyerta en Albal con un centenar de implicados
  6. 6 Dos policías repelen con sus pistolas eléctricas un ataque de dos ladrones con un hacha y un hierro en San Antonio de Benagéber
  7. 7 Indemnizan con 100.000 euros a las hijas de una mujer que murió por un error médico
  8. 8

    Ribó, a la tercera va la vencida: declarará el día de Nochebuena
  9. 9

    La jueza investiga como posible víctima de la dana la muerte de un hombre en Guadassuar
  10. 10

    Consum comienza su desembarco logístico en el centro de la península

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Buenafuente

Buenafuente