Muere Eusebio Poncela con 79 años El actor, que trabajó con Pedro Almodóvar en 'La ley del deseo', estuvo en series como 'Isabel', 'Águila roja' o la reciente 'Matices'

Eusebio Poncela ha muerto en Madrid con 79 años. El actor, que trabajó con Pedro Almodóvar en la película 'La ley del deseo', se le pudo ver en el elenco de series como 'Isabel', 'Águila Roja', 'El accidente' o la reciente 'Matices' después de haber trabajado en películas clásicas del cine español como 'Arrebato'.

Poncela, que ha fallecido en Madrid, debutó en el cine en 1972 con 'La semana del asesino', donde itnerpretó a un personaje homosexual en una relación ambigua, lo que ya adelantó su inclinación por personajes poco convencionales. Fue en 1987 cuando Almodóvar confió en él para interpretrar en 'La ley del deseo' a un director de cine homosexual enamorado de un joven Antonio Banderas. En ese reparto también coincidió con Carmen Maura, que interpretraba a una mujer trans.

