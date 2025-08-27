Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Muere Eusebio Poncela con 79 años
Entrevista al actor Eusebio Poncela en 2019 Maya Balanya

Muere Eusebio Poncela con 79 años

El actor, que trabajó con Pedro Almodóvar en 'La ley del deseo', estuvo en series como 'Isabel', 'Águila roja' o la reciente 'Matices'

C. P. S.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:26

Eusebio Poncela ha muerto en Madrid con 79 años. El actor, que trabajó con Pedro Almodóvar en la película 'La ley del deseo', se le pudo ver en el elenco de series como 'Isabel', 'Águila Roja', 'El accidente' o la reciente 'Matices' después de haber trabajado en películas clásicas del cine español como 'Arrebato'.

Poncela, que ha fallecido en Madrid, debutó en el cine en 1972 con 'La semana del asesino', donde itnerpretó a un personaje homosexual en una relación ambigua, lo que ya adelantó su inclinación por personajes poco convencionales. Fue en 1987 cuando Almodóvar confió en él para interpretrar en 'La ley del deseo' a un director de cine homosexual enamorado de un joven Antonio Banderas. En ese reparto también coincidió con Carmen Maura, que interpretraba a una mujer trans.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

