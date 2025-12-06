Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La torre de agua de WB se ve en Warner Bros. AFP

Lo de Netflix y HBO

Todavía es pronto para traducir de manera pormenorizada el acuerdo y saber cómo afectará a los usuarios

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:02

Todavía es pronto para traducir de manera pormenorizada el acuerdo entre Netflix y HBO y saber cómo afectará a los usuarios y a las propias ... plataformas este movimiento multimillonario y fundamental en el futuro del 'streaming'. El gigante rojo suma a su catálogo 12.000 películas y casi 2.500 series. Y no títulos menores, sino grandes producciones como 'Juego de tronos' o 'The Last of Us' y obras mayores como 'Los Soprano' o 'The Wire'.

