Un gran año de actores

Este va a ser el año de David Lorente. O por lo menos, un gran año para David Lorente, que desde que se destapó con ' ... No me gusta conducir' (tenía un carrerón detrás vinculado al teatro sobre todo) no ha dejado de protagonizar títulos interesantes en televisión. Ahora se han estrenado algunos, como 'El centro', 'Yakarta' o 'Anatomía de un instante'. Pasa de interpretar a una especie de teniente Colombo a encarnar a Tejero con una eficacia brutal. Sucede a menudo. Actores con una trayectoria de largo recorrido que, de repente, brillan en un proyecto concreto y van encadenando unos cuantos más hasta que el espectador comprueba el potencial que tienen. Es como si se descubriesen al mundo después de años a la sombra de otras estrellas.

Ha pasado con Pilar Gómez, la amiga de Esperanza Pedreño en 'Poquita fe', que vuelve a comerse cada secuencia en las que aparece en la segunda temporada. Y que ha participado también en 'Yakarta', como exmujer del personaje de Javier Cámara, en un episodio soberbio. También va a ser su año. Y el de Carla Quílez, la adolescente que descubrió Pilar Palomero en 'La maternal'. Y que se escapa de los parámetros habituales que se usan en este tipo de papeles. Leticia Dolera y Diego San José han reparado en ella y la han colocado en el centro de sus últimos trabajos, 'Pubertat' y 'Yakarta'. Y funciona muy bien. En las dos da vida a una joven problemática, en ambas por conflictos originados dentro del seno familiar. También va a ser el año de Carla, aunque en su caso la perspectiva es diferente. Es una recién llegada a la industria con un futuro prometedor en cine y televisión. Acostumbrados al reflejo estándar de los jóvenes, ella permite abordar otro tipo de retratos.

