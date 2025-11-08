Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

David Lorente. R. C.

Un gran año de actores

Crítica de televisión ·

Tienen una trayectoria de largo recorrido y, de repente, brillan en un proyecto concreto y van encadenando unos cuantos más hasta que el espectador comprueba el potencial que tienen

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

Este va a ser el año de David Lorente. O por lo menos, un gran año para David Lorente, que desde que se destapó con ' ... No me gusta conducir' (tenía un carrerón detrás vinculado al teatro sobre todo) no ha dejado de protagonizar títulos interesantes en televisión. Ahora se han estrenado algunos, como 'El centro', 'Yakarta' o 'Anatomía de un instante'. Pasa de interpretar a una especie de teniente Colombo a encarnar a Tejero con una eficacia brutal. Sucede a menudo. Actores con una trayectoria de largo recorrido que, de repente, brillan en un proyecto concreto y van encadenando unos cuantos más hasta que el espectador comprueba el potencial que tienen. Es como si se descubriesen al mundo después de años a la sombra de otras estrellas.

