Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este sábado reparte más de 201.588 euros y deja una lluvia de premios en cuatro provincias
El actor Anson Mount (capitán Pike), con su tripulación ante la nave USS Interprise.

Un extraño mundo

Crítica TV ·

Es como la voz grave y profunda de Gandalf que anuncia tiempos oscuros antes de dibujar una difícil y luminosa salida

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:01

En el primer episodio de 'Star Trek: Nuevos y Extraños Mundos', el capitán Pike y la tripulación del Enterprise terminan en un planeta a punto ... de iniciar una guerra total. La misión debe respetar la orden de no interferir en sistemas que todavía no han alcanzado un desarrollo tecnológico equiparable al de la Federación de Planetas. Sin embargo, el capitán Pike decide hacer algo porque ese planeta le recuerda mucho a la Tierra de los libros de Historia, es decir, la Tierra del siglo XXI, el siglo en el que nos matamos unos a otros en la Tercera y la Cuarta Guerra Mundial para terminar cercenando la vida de millones de personas y borrando del globo una porción completa de los Estados Unidos de América.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le pierden a una mujer la vesícula en el hospital y al encontrarla, el análisis revela que tiene un cáncer muy avanzado
  2. 2 Una furgoneta choca con una rotonda en la avenida Tarongers de Valencia
  3. 3 El castillo del cártel de los Balcanes: los GEO asaltan la fortaleza de la marihuana en el Levante
  4. 4

    Vuelos retrasados hasta cuatro horas en Valencia y Alicante por el ciberataque a aeropuertos europeos
  5. 5

    El divorcio entre Mazón y Navarro
  6. 6

    Un juzgado condena a la Universitat de València por «discriminar» a universidades israelíes
  7. 7

    Polo, tras ocho horas de desconcierto ante la jueza: «Ahora es fácil juzgar, pero no se podía prever lo que iba a suceder»
  8. 8 Emergencias avisa de la probabilidad de tormentas intensas en Valencia y Castellón
  9. 9 La Ley lo respalda: los inquilinos podrán quedarse en la vivienda aunque el propietario no renueve el contrato
  10. 10

    Erasmus valencianos en vilo con los drones rusos en Polonia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un extraño mundo

Un extraño mundo