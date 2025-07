Cónclave Abercrombie

No sé si han leído alguna vez a Joe Abercrombie y Brandon Sanderson, pero si quieren divertirse, no se me ocurre una mejor lectura para el verano

He seguido de lejos -para mi desgracia- todo lo que sucedía en el Celsius 232 de Avilés. Cada año me prometo que intentaré ir al ... siguiente, pero por el momento no deja de ser una fantasía. Como el festival, claro, dedicado a la literatura de fantasía, ciencia-ficción y terror. En esta edición, y van 14, han coincidido dos de mis autores favoritos: Joe Abercrombie y Brandon Sanderson. No sé si los han leído alguna vez, pero si quieren divertirse, no se me ocurre una mejor lectura para el verano. Yo estoy a medio camino de 'Los diablos', el último de Abercrombie. Y menuda sorpresa me he llevado cuando contó allí, en Avilés, que James Cameron adaptará la novela al cine después de cerrar su trilogía de 'Avatar'.

En 'Los diablos', un maravilloso tocho de 800 páginas, el autor británico reinventa la Europa medieval. Es decir, la historia sucede en Europa y los personajes pasan por países y lugares muy reconocibles (varias ciudades españolas, entre otras). Pero es una Europa alternativa porque, en este universo, Cristo se reencarnó en una mujer y en vez de Papa hay una Papisa. ¿Eso varía algo? Pues sí, lo cambia todo. También influye que hay elfos, mujeres-lobo, soldados inmortales, bestias andantes... y un sinfín de sorpresas que merece la pena descubrir. Porque es, como todas sus novelas anteriores, muy, muy, muy entretenida. Ha coincidido que estos días, mientras leo 'Los diablos', he visto al fin 'Cónclave' (la tienen en Movistar), la película de Edward Berger que ganó el Oscar a Mejor Guion Adaptado. Es, efectivamente, una buena peli. Pero me ha sido imposible no fusionar en mi cabeza ambas historias, por mucho que no tengan absolutamente nada que ver. ¿O sí?

