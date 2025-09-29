Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 19 municipios las cancelan
Donald Trump. Afp

Trump anuncia un arancel del 100% en las películas producidas en el extranjero

«Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran 'un caramelo a un niño'», asegura el mandatario en su red social

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:52

Donald Trump está dispuesto a cumplir una de las amenazas que lanzó a mediados de año. El presidente de Estados Unidos ha anunciado este lunes que impondrá un arancel del 100% a las películas producidas en el extranjero. Con ello, el mandatario quiere evitar que el «negocio cinematográfico» sea «robado» por otros países.

«Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran 'un caramelo a un niño'. ¡California, con su gobernador débil e incompetente, ha sido particularmente golpeada! Por lo tanto, para resolver este problema interminable y de larga duración, impondré un arancel del 100% a todas y cada una de las películas que se hacen fuera de los Estados Unidos», ha asegurado en su red Truth Social.

Carga así contra el demócrata Gavin Newson, gobernador de California, donde se encuentra Hollywood, el corazón de la industria cinematográfica estadounidense. Lo cierto es que Trump ya había adelantado en mayo que impondría aranceles del 100% a todas las producciones de cine hechas en el extranjero y ordenó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, trabajar en la implementación de este gravamen. «¡Queremos cine hecho en Estados Unidos, otra vez!», escribió en mayúsculas el presidente de EE UU, al tiempo que aseguraba que la industria estadounidense «está muriendo rápidamente».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  2. 2 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  3. 3 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  4. 4 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  5. 5 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 19 municipios las cancelan
  6. 6 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  7. 7 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  8. 8 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 19 municipios las cancelan
  9. 9 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  10. 10 La zona dana resiste: Manises, Aldaia y Pedralba, las localidades más afectadas por el momento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Trump anuncia un arancel del 100% en las películas producidas en el extranjero

Trump anuncia un arancel del 100% en las películas producidas en el extranjero