'The Smashing Machine': ambición y sacrificio

Viernes, 3 de octubre 2025

Dwayne Johnson, héroe de acción, al que ya no se le llama tanto 'The Rock', busca, quizás desesperadamente, que se le tome en serio como actor. No le salió bien la jugada a la hora de convertirse en un superhéroe de éxito: el fiasco de 'Black Adam', adaptación del cómic, homónimo, todavía le duele. Al parecer, su pasado dejándose la piel como profesional del pressing catch aún le pesa, pero a la vez le inspira (ojo a 'Peleando en familia'). En 'The Smashing Machine', presentada en el pasado festival de Venecia, llamó la atención su evidente cambio físico para interpretar, bajo abundante maquillaje, al luchador profesional real Mark Kerr, figura de referencia en el origen de la UFC. Su ascenso y caída en el brutal mundo de las artes marciales mixtas, acompañado incondicionalmente por su mujer, a quien pone rostro Emily Blunt, da pie a un filme emotivo que ofrece espectáculo bajo las órdenes de Ben Safdie, un creador de sugestiva trayectoria que, en esta ocasión, está menos inspirado de lo habitual, quizás al no compartir responsabilidades con su hermano Joshua. Ambos cuentan con títulos recomendables como 'Diamantes en bruto' o 'Good Time', la historia es una huida hacia adelante que emprende un personaje manipulador e impredecible (Robert Pattinson), de poco fiar, antipático y violento, que se empeña en librar a su hermano carnal de la cárcel, un discapacitado al que encarna el propio director que firma este inusual estreno (abstenerse lo fans de las muecas de Dwayne como justiciero testosterónico).

'The Smashing Machine' está apadrinada por la productora y distribuidora A24, la compañía estadounidense de moda ('The VVitch', 'Hereditary', 'Eddington', 'The Brutalist', 'Civil War'). Desgrana las tribulaciones, hazañas y tropiezos, de un hombre entregado a la fama y el dinero que olvida sus problemas, pero también deja su vida sobre el ring. Johnson se entrega con fuerza a su papel, un campeón adicto a los opiáceos, intentando llegar a la talla dramática de Mickey Rourke en la visceral 'The Wrestler'. Desde la cima al abismo, golpe a golpe, la película fusiona escenas románticas, no exentas de conflicto, con espectaculares peleas cuerpo a cuerpo. Basada en un documental de 2002 sobre Kerr, titulado 'The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr', así como en entrevistas con otras leyendas de la lucha, tanto del pasado como del presente, el filme pretende ser un retrato centrado en una persona cuya fuerza y fama amenazaron con eclipsar su personalidad -y realidad-, en un mundo inestable.

