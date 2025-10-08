Una de las secuencias más emocionantes de 'La tregua' Protagonizada por Arón Piper y Miguel Herrán y dirigida por Miguel Ángel Vivas, la película ambientada en un gulag kazajo llega este viernes a las salas de cine

La que tienen sobre estas líneas es una de las secuencias más emocionantes de 'La tregua', la cinta protagonizada por Arón Piper y Miguel Herrán, que desembarca este viernes en las salas de cine. Después de varias semanas de desencuentros entre el capitán Reyes y el teniente Salgado, el uno perteneciente al bando de los republicanos, el otro miembro de la División Azul, prisioneros en un gulag de la extinta Unión Soviética, un soldado kazajo, visiblemente alcoholizado, les insta, pistola en mano, a cantar el himno español.

Los hombres de Reyes y Salgado se observan incómodos. Consciente del problema que se avecina, uno de los jóvenes que estaban en el campo de trabajos forzados antes de que ellos llegaran, comienza a interpretar al violín los primeros compases de 'Suspiros de España'. Poco a poco, con las heridas de la Guerra Civil todavía por sanar, los hombres del capitán y del teniente se van sumando a una canción que, de alguna manera, les acaba hermanando.

Dirigida por Miguel Ángel Vivas, el ambicioso largometraje es un viaje desde la oscuridad hacia la luz, razón por la que había que tratar de narrar la dureza «de la forma más realista y cruda posible». «Quería que hubiera fisicidad en la película, que se sintiera el frío, el barro o las agujetas de los protagonistas al caminar», dice el cineasta que este mismo martes participó en la 'premiere' de la película junto al elenco artístico en el cine Capitol de Madrid.

Producida por Plano a Plano, recupera un episodio no muy conocido de la historia, cuando centenares de españoles acabaron en los gulags de la extinta Unión Soviética. Había republicanos, pero también miembros de la División Azul. Todos padecieron el hambre y el frío extremo en los campos de trabajos forzados del estalinismo. La URSS los consideraba traidores a la patria y en España la dictadura franquista no quería saber nada de ellos.

Ambientada en un campo de trabajo correctivo de Karagandá, en la estepa de Kazajistán, la cinta comienza con la llegada al gulag del capitán Reyes, a quien da vida Arón Piper, empeñado en demostrar su inocencia frente al ministerio soviético, mientras trata de seguir cuidando a sus hombres. Dos años después, será el teniente Salgado, encarnado por Miguel Herrán, quien ingrese en el campo junto a los suyos. Pese a las rencillas iniciales, ambos acabarán colaborando para sobrevivir al hostil entorno.