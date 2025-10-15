San John Candy

Todo aquel que haya crecido en los 80 y 90 conoce a John Candy. Su oronda presencia alegró comedias memorables como '1941', 'Granujas a todo ... ritmo', 'El pelotón chiflado', '1,2,3... Splash', 'La loca historia de las galaxias', 'Solo en casa'... Un documental en Prime Video reivindica la figura del actor, que falleció en 1994 de un infarto a los 43 años.

Dirigido por Colin Hanks, hijo de Tom Hanks y producido por Ryan Reynolds, 'John Candy. Yo me gusto' convierte en santo al cómico. La plana mayor de genios salidos del 'Saturday Night Live' se rinde en halagos a la estrella canadiense, que también era conocido como Johnny Toronto. Bill Murray, Dan Aykroyd, Steve Martin, Tom Hanks... Nadie puede decir nada malo de un buen tipo, padre amoroso y marido ejemplar, que quedó marcado por la muerte de su progenitor a los 35 años cuando él era apenas un niño. El documental denuncia la gordofobia que padeció, las preguntas pretendidamente simpáticas que contestaba incómodo a cuenta de sus kilos de más. Mientras, los estudios le pedían que no adelgazara, porque en su imagen de gigante afable radicada gran parte de su éxito.

Tan solo en un momento del filme se menciona que Candy fue alcohólico. La cocaína y el tabaco también formaron parte de la dieta del actor, que presagió su final cuando su amigo John Belushi murió de sobredosis en 1982. Para alguien devorado por la ansiedad, el éxito y el trabajo sin pausa allanaron el camino hacia la tumba. En el cénit de su popularidad, Candy compró un equipo de fútbol americano que le obligó a viajar por toda Canadá y debutó como director con la comedia 'Hostage for a Day'. La muerte le sobrevino durante el rodaje de 'Caravana al Este' en Durango, México. Le encontraron sentado en la cama de su hotel, con la biblia entre las manos.