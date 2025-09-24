'Rondalias'

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El realizador Daniel Sánchez Arévalo, junto a Javier Gutiérrez y el resto de actores principales de la película 'Rondallas'. EFE

Crítica de televisión ·

Una de esas raras películas que consiguen hacerte salir del cine con una sonrisa después de haber llorado

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:51

Quédense con el nombre, como de otra época: 'Rondallas'. Daniel Sánchez Arévalo, el director de 'Azul oscuro casi negro' y 'Primos', regresa en estado de ... gracia con la comedia que España necesita en este momento. Una fábula ambientada en un pueblo costero de Pontevedra que habla de segundas oportunidades y de mantener unido el espíritu de una comunidad. Una de esas raras películas que consiguen hacerte salir del cine con una sonrisa después de haber llorado. Qué difícil es lograr que todos los personajes de esta historia coral tengan alma. Vecinos marcados por el naufragio de un pesquero que dejó huérfanos y viudas.

