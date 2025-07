'Jurassic World: El renacer', unos dinosaurios en extinción para reinar en la taquilla

Iker Cortés Madrid Miércoles, 2 de julio 2025, 01:00 Comenta Compartir

Como es costumbre en aquellas sagas que llevan media vida con nosotros –son siete entregas ya–, 'Jurassic World: El renacer' cuenta con una serie de rótulos que tratan de dar un leve contexto a lo que el espectador está a punto de ver. En el que se muestra después de la secuencia introductoria de la cinta, ambientada hace 17 años y en un laboratorio donde se experimenta genéticamente con los dinosaurios, se explica que hace 32 años –los mismos que tiene la franquicia– la ciencia consiguió revivir a estos seres gigantescos, desatando el furor en todo el mundo, pero que en la actualidad son muy pocos los que quedan con vida y todos ellos se han desplazado al ecuador del planeta, donde las condiciones ambientales más se parecen a las que había en la tierra hace millones de años, cuando los dinosaurios reinaban.

Recaudación 3.982 millones de dólares recaudó la segunda trilogía de la franquicia. 'Jurassic World' (2015) recaudó 1.671 millones de dólares; 'Jurassic World: El reino caído' (2018), 1.310 millones, y 'Jurassic World: Dominion' (2022), 1.001 millones de dólares. 2.090 millones de dólares logró obtener la primera trilogía de la franquicia. Basada en la novela de Michael Crichton, 'Parque jurásico' recaudó 1.104 millones; 'El mundo perdido: Jurassic Park' (1997) alcanzó los 618 millones, y 'Jurassic Park III (Parque Jurásico III)' tuvo que conformarse con 368 millones de dólares.

Por eso, está terminantemente prohibido que los seres humanos accedan a esa zona, si bien no es un problema porque «el público fue perdiendo el interés» a lo largo de los años. Hay algo de chiste involuntario en estas palabras y no porque la saga no mantenga unas cifras de recaudación exorbitantes –las últimas tres películas han superado los mil millones de dólares–, sino porque en cada una de las dos trilogías que se han hecho hasta el momento, la secuela ha funcionado siempre peor que la anterior entrega.

Pese a ello, tal y como está la taquilla, tiene lógica que Universal reviva la franquicia y, desde luego, no es una mala idea este punto de partida que, en los primeros compases de la película, se escenifica con un enorme dinosaurio agonizando en el centro de Manhattan y con los sufridos neoyorquinos cabreados porque no van a poder llegar al trabajo ya que a las autoridades les va a llevar un buen rato mover a semejante bicho.

Es entonces cuando conocemos a los protagonistas de esta nueva historia. Martin Krebs, al que da vida Rupert Friend, es el representante de una gran farmacéutica que diseña un fármaco para acabar con las enfermedades cardiovasculares. Su equipo de científicos considera imprescindible obtener material genético de tres especies de dinosaurios distintas, así que contrata los servicios de Zora Bennett, una experta en operaciones encubiertas encarnada por Scarlett Johansson, que planea retirarse tras esta misión. Zora reunirá a un equipo de mercenarios, entre los que se encuentra Duncan Kincaid (Mahershala Ali), y viajará acompañada por Krebs y por el paleontólogo Henry Loomis (Jonathan Bailey) al Ecuador para hacerse con las muestras de estos tres dinosaurios. En su camino, se encontrarán con una familia – un padre, sus dos hijas y el novio de la mayor– y acabarán en una isla prohibida que guarda mil y un secretos.

Una sola unidad de chiste

Es la interesante y original premisa de una película de aventuras entretenida, aunque predecible, que dosifica con ingenio la presencia de los reptiles en pantalla, cuenta con unas secuencias de acción variadas y bien planteadas -hay hasta un claro homenaje a la secuencia de la cocina de la película original- y contiene unos efectos especiales algo mejor acabados que los de las últimas películas de la franquicia, aunque sigamos echando de menos los animatrónicos de la descomunal 'Parque Jurásico' que Steven Spielberg estrenó en 1993.

En cambio, 'Jurassic World: El renacer' descarrila cuando trata de hacer que esos personajes te importen, con secuencias sonrojantes diseñadas para apuntar traumas del pasado con las que resulta difícil empatizar. Detrás del guion está David Koepp, responsable del libreto de las dos primeras entregas de la franquicia, basadas en la novela de Michael Crichton; por eso sorprende que la cinta, pese a contar con potentes mensajes a favor de la protección del medio ambiente y contra la ambición desmedida, esté tan mal escrita. No funciona en el plano dramático, pero tampoco en el cómico, con una sola unidad de chiste efectivo en las 2 horas y 6 minutos que dura la película.

Y aunque se nombra a Alan Grant, a diferencia de la trilogía anterior, la nueva película, dirigida por Gareth Edwards, realizador de 'The Creator' o 'Rogue One: Una historia de Star Wars', no recupera a ninguno de los personajes de la original.