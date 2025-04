Tal vez no fuera el mejor de los actores ni una buena persona, pero a mí me marcó desde bien pequeño

Murió Val Kilmer. Tal vez no fuera el mejor de los actores ni una buena persona, pero a mí me marcó desde bien pequeño. Hizo ... otras películas, quizás mejores, pero para mí la más importante es 'Willow' porque la tengo muy enraizada con mi propia historia. Raro es el día que no bajo en el ascensor silbando la melodía de James Horner, uno de los temas de mi banda sonora personal. Ya lo escribí hace tiempo: 'Willow' es hogar (la película, la serie no existió). Y él, Kilmer, puso rostro a Madmartigan, mi primer gran héroe, el tipo de las espadas, el que saltaba sobre la cabeza del dragón... Supongo que uno no decide qué se queda y qué no se queda en su memoria, como tampoco decidimos cuál es nuestro color o nuestro sabor favorito. Simplemente sucede.

Murió Val y pensé en Madmartigan. Y eso es algo completamente absurdo porque Madmartigan nunca estuvo vivo. O, mejor dicho, nunca podrá morir. Muere el actor, el tipo que trataba mal a los compañeros del set y que protagonizó más de una desagradable trifulca detrás de la cámara. No lo sé, lo mismo me hubiera caído fatal de haberlo conocido, pero me dio pena saber que se fue. 'Top Gun', 'Heat', 'The Doors', 'El santo'... O 'Top Secret!', rediós, qué maravilla de comedia. Sin embargo, uno ve el documental 'Val', dirigido por Leo Scotty y Ting Poo, y entiende -o quiere entender- mejor a la persona. La vida del señor Kilmer es impresionante y quizás él mismo sea el personaje más importante que interpretó. Un actor que estaba convencido de que el mundo se había equivocado, de que le habían robado su sitio junto a Marlon Brando y el resto de los grandes. La película sigue siendo hoy, con su final consumado, una preciosa historia de aceptación y derrota. Siempre nos quedará 'Willow'.

