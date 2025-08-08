Vuelven las pesadillas

Ha sido mi lectura veraniega y eso que no es fácil: son más de 900 páginas de papel satinado que hacen que el volumen, de ... tapa blanda, supere el kilo y medio de peso. Ideal para los viajes no es, pero merece, y mucho, la pena. Prologado por el cineasta Jaume Balagueró y con epílogo de Ángel Sala, responsable del Festival de Sitges, 'Freddymanía: Las crónicas de Elm Street' es un repaso vibrante y exhaustivo a la franquicia protagonizada por Freddy Krueger que inició Wes Craven en 1984 con 'Pesadilla en Elm Street'.

A través de decenas de entrevistas con el equipo artístico y apoyándose en cientos de imágenes a todo color, su autor, José Mellinas, recorre en orden cronológico las seis películas que componen la saga principal, que echó el cierre en 1991; su serie de televisión, 'Las pesadillas de Freddy', y las otras tres cintas que forman parte de su universo: 'La nueva pesadilla de Wes Craven', 'Freddy vs. Jason' y el remake 'Pesadilla en Elm Street: el origen'.

Habla Mellinas de la génesis de este psicópata que perseguía a los adolescentes en sus pesadillas, guante de cuchillas mediante, de cómo se elaboró cada película, de la selección del casting, de sus imaginativos efectos especiales o de la música y la fotografía, y explica la evolución de una saga que vio cómo convertía a su personaje principal, encarnado por Robert Englund, en una caricatura de sí mismo. Pero rescata también las secuencias descartadas y los guiones que se quedaron por el camino, al tiempo que analiza los cambios en el maquillaje de su rostro quemado, los de su particular garra y los de su vestimenta, así como el importante papel que jugó en la cultura popular. Con una prosa sencilla, directa y eficaz, si ustedes son fans de este hombre del saco, no se lo deberían perder.