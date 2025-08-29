Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este jueves deja un premio histórico de 62.701.970,91 euros en un centro comercial
Un fotograma de 'Votemos'.

'Votemos'

La ficción de Santiago Requejo parte de un cortometraje llamado 'Votamos' y de una obra de teatro homómina para poner sobre la mesa un tema de acuciante actualidad: la salud mental y los prejuicios hacia las personas que sufren esta condición

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:02

Hay quien diría que el estreno de algunas películas en las salas de cine es un mero trámite. Solo así puede entenderse que una cinta ... como 'Votemos' llegara a la cartelera el pasado 12 de junio y apenas dos meses después ya esté en Prime Video, donde por cierto continúa muy bien posicionada en los rankings de la plataforma. La ficción de Santiago Requejo parte de un cortometraje llamado 'Votamos' y de una obra de teatro homómina para poner sobre la mesa un tema de acuciante actualidad: la salud mental y los prejuicios hacia las personas que sufren esta condición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2 Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován
  3. 3 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  4. 4 Muere el joven atrincherado en Agost tras 35 horas de infructuosa negociación
  5. 5

    El dragón azul se hace más fuerte en las playas valencianas
  6. 6

    La fiesta ochentera más chic que ha congregado a diez mil personas
  7. 7 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana en la Comunitat
  8. 8 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  9. 9 Herida grave una joven al caer de un tercer piso en el centro de Valencia
  10. 10 El cardiólogo José Abellán sobre el consumo diario de ciertas tazas de café al día: «No entiendo como algo acalórico, una sustancia química, nos sienta tan bien»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'Votemos'

&#039;Votemos&#039;