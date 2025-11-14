Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Valencia destituye a Corona
Oscar Isaac, en un fotograma de la película. Netflix

Una fantástica 'Frankenstein'

Uno de los elementos más interesantes de la película de Guillermo del Toro es que si durante la primera hora de la historia es Frankenstein quien cuenta los acontecimientos, en la hora y media restante es el monstruo el que conduce la narración

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

No esperaba gran cosa del 'Frankenstein' que Guillermo del Toro ha dirigido con el apoyo de la todopoderosa Netflix, pero la película protagonizada por Oscar ... Isaac, en el papel del tétrico doctor, y Jacob Elordi, en el de la criatura, es, nunca mejor dicho, fantástica. Con una dirección artística exquisita y unos decorados majestuosos, que recuerdan a las grandes producciones del Hollywood dorado, la historia da comienzo cuando la tripulación de un navío danés queda atrapada durante una expedición en el Polo Norte. Tras escuchar una explosión a lo lejos, acuden al rescate del doctor Viktor Frankenstein, que se encuentra gravemente herido y tratan de ponerlo a salvo a bordo de la embarcación. Pronto todos ellos serán atacados por una criatura con una fuerza sobrehumana que puede, además, regenerarse tras sufrir varias heridas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  3. 3 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  4. 4

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  5. 5 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  6. 6 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  7. 7

    El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego
  8. 8

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters
  9. 9 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  10. 10 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una fantástica 'Frankenstein'

Una fantástica &#039;Frankenstein&#039;