'Sé lo que hicisteis el último verano' busca nuevos públicos

Ya hubo un intento de insuflar energías renovadas a la franquicia juvenil de los años 90, 'Sé lo que hicimos el último verano', con una ... serie que se centraba más en el drama que en el horror, apostando por el culebrón. La nueva secuela no es una continuación cronológica, se puede entender como un reinicio en el cual ocurre prácticamente lo mismo que en el primer filme, pero alguien descubre que algo parecido ya pasó a finales del siglo pasado. Casi tres décadas después otro grupo de amiguetes en celo se cargan por accidente, o eso parece, a quien no deben. Un año después de la tragedia, alguien vuelve para vengarse. ¿Es un truco o un fenómeno paranormal? La respuesta en las imágenes de este slasher al uso que parece estar escrito para los fans fatales de la saga, con algunos guiños evidentes y la aparición de Jennifer Love-Hewitt and Freddie Prinze, con canas y a lo loco.

Dirige Jennifer Kaytin Robinson, especialista en comedias para adolescentes con títulos como 'Alguien especial' o 'Revancha ya'. Madelyn Cline ('Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion'), Chase Sui Wonders ('The Studio'), Jonah Hauer-King (La sirenita'), Tyriq Withers ('El mejor'), Sarah Pidgeon ('The Wilds'), Billy Campbell ('Mr. & Mrs. Smith'), la debutante Gabbriette Bechtel, Austin Nichols ('Minx'), Lola Tung ('El verano en el que me enamoré') y Nicholas Alexander Chavez ('Grothesquerie') conforman el reparto principal.

«Nuestra película fusiona el estilo nostálgico de los noventa con los slasher actuales», cuenta la directora, también coguionista y productora ejecutiva. «Encontramos esa combinación en toda la película, en su diseño, la banda sonora y la forma en la que se desarrollan los asesinatos, cada uno aportando algo que no se ha visto antes pero recordándonos del tipo de películas que ya no se hacen. Es por eso que la gente adora esta saga». 'Sé lo que hiciste el último verano', la del 97, clara deudora del tirón de 'Scream', no en vano ambos guiones los firmaba Kevin Williamson, experto en mezclar pubertad y crueles instintos -de 'Dawson crece' a 'Crónicas vampíricas', pasando por 'Secuestrando a la Srta. Tingle' o la reivindicable 'The Faculty'-, amasó buena fortuna en el circuito de salas durante varias semanas en EE.UU., revelándose como un título de referencia, con afamados rostros jóvenes de la época, entre ellos Love Hewitt o Sarah 'Buffy' Michelle Gellar. La cinta derivó en una serie amparada por Prime Video que partía de una premisa similar: un trágico accidente en coche en una noche de fiesta acaba con una muerte que ocultar. Al ser por entregas, con un metraje mayor, amplía la información a los personajes principales y su relación, con la intención inevitable de estirar el chicle, principal problema de un relato con pocas muertes espectaculares. Escaso terror y hemoglobina, en un planteamiento que, como el estreno que nos ocupa, buscaba un público amplio, pudiendo perder a los seguidores del género por el camino, alargando la trama en demasía al cargar las tintas en el drama.

Horror juvenil

El cine de terror juvenil no pierde su capacidad de llamar la atención a su target potencial a la hora de pasar por taquilla, además de funcionar en formato doméstico, o en video bajo demanda, como se etiqueta el hecho de ver películas en casa en los tiempos que corren. Las plataformas se esfuerzan en estrenar series y filmes de nuevo cuño con el miedo por bandera, nutriendo el fast horror cinema que ha dado hitos en la historia del género, fenómenos como la fiebre por Freddy Krueger o 'Viernes 13' en los años 80 o slashers con espíritu teenager que llamaron la atención en los años 90 y 2000s, en la línea de 'Destino final', 'Leyenda urbana' o 'Sé lo que hiciste el último verano', convertidos posteriormente en sagas. La productora Blumhouse, expertos en la materia, mantiene la llama en la actualidad con títulos como 'Feliz día de tu muerte' o 'Verdad o reto', donde los adolescentes caen como moscas por causas paranormales. Uno tras otro, sufren el martirio del asesino en serie de turno o la enésima maldición hereditaria. No es de extrañar que en este escenario sempiterno, donde las modas van y vienen, o nunca se fueron, alguien haya decidido rescatar este éxito de antaño de argumento esquemático, donde las hormonas y la sangre encuentran su equilibrio, para trasladarlo a nuestros días.

«La película original funcionó porque hablaba de algo universal», comentan sobre el estreno desde producción, «el hecho de que las decisiones que tomas como adolescente te siguen toda la vida. Está ambientada en un clásico entorno urbano, pero lo que hizo que destacase es el peso emocional tras el terror aparente: la culpabilidad, el secretismo y la amistad llevada al límite. Esas son cosas con las que los espectadores conectaron. Además, la película contaba con algunos de los actores jóvenes más guapos del momento». La secuela replica la fórmula, sin aspavientos. 'Sé lo que hicisteis el último verano', versión de 2025, retoma la historia en la misma ciudad, Southport en Carolina del Norte. Han pasado 27 años y un nuevo grupo de jóvenes se en un lío moralmente reprobable, tomando decisiones, atormentados por la culpa mientras les persigue un cruel matarife que parece de otro mundo. «Los fanáticos del terror siempre han tenido debilidad por esta franquicia», añaden los que consiguen la pasta para levantar el proyecto, «y pensamos que todavía quedaba algo de la historia que contar, algo que puede resonar con una nueva generación. Hemos abordado esta nueva película con pasión, con ganas de que la historia evolucione y con un profundo respeto por los seguidores que todavía recuerdan la original».