La Fiesta del Cine regresará del lunes 2 al jueves 5 de junio

Desde el lunes 2 hasta el jueves 5 de junio se celebrará la XXIV edición de la Fiesta del Cine. Durante esos cuatro días los espectadores podrán disfrutar de todas las películas de la cartelera al precio especial de 3,50 euros por entrada.

Mas de 300 cines volverán a participar en esta iniciativa que busca dar un impulso a las salas, en una posición difícil desde la pandemia. Los espectadores podrán comenzar a comprar sus entradas a partir del miércoles 28 de mayo por internet, tanto en las webs de los cines como en las webs tradicionales de venta de entradas, en taquilla y en los quioscos situados en los halls de los cines.

No es una mala fecha, pues justo las dos semanas anteriores a la celebración, se estrenan películas importantes para la cartelera. Así, el 23 de mayo, llega a las salas de cine 'Misión Imposible: Sentencia final', segunda parte de 'Sentencia mortal - Parte 1' y octava entrega de la franquicia protagonizada por el incombustible Tom Cruise en la piel del agente Ethan Hunt. No es el único título con potencial taquillero. Esa misma semana se estrenan también 'Lilo y Stich', el remake en imagen real de la cinta animada de Disney, o 'Los Tortuga', la última película de Belén Funes, que ganó el Goya a la mejor dirección novel por 'La hija de un ladrón'.

Pero es que el 30 de mayo, unos días antes de la Fiesta del Cine, se estrena también la última película de Wes Anderson, 'La trama fenicia'; 'Blindado', con Bill Skarsgård, Anthony Hopkins y Ashley Cartwright; o 'Hamburgo', un thriller protagonizado por Jaime Lorente y Roger Casamajor.

La XXIII edición de la Fiesta del Cine, celebrada del 4 al 7 de noviembre del pasado año, congregó a un total de 1.394.058 espectadores, logrando el mejor dato de asistencia desde 2019 e incrementando los espectadores en más de un 63% respecto a la edición de junio de 2024 y en un 16% más respecto a la edición de octubre de 2023. Impulsó además la asistencia semanal convirtiéndose hasta ese momento en la segunda mejor semana de 2024, tan solo por detrás de la semana del estreno del fenómeno del año, 'Del revés 2', el 21 de junio.