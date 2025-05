El Festival de Cannes afronta una nueva edición con acento español La catalana Carla Simón y el gallego Oliver Laxe compiten por la Palma de Oro. Desde 2009 no había dos películas española en la sección oficial

El Festival de Cannes ha servido como rampa de salida de buena parte de las películas más destacadas de los últimos años. En este certamen mostraron por primera vez en 2023 'Anatomía de una caída' de Justine Triet o 'La zona de interés' de Jonathan Glazer. Y lo mismo ocurrió en 2024 con la oscarizada 'Anora' de Sean Baker, 'Emilia Pérez' de Jacques Audiard o 'La sustancia' de Coralie Fargeat. El considerado como el festival de cine más prestigioso en el mundo confía en mantener su buen estado de forma con su 78ª edición, que se celebra desde este martes hasta el 24 de mayo.

Su selección para este año no solo destaca por un peso significativo de una nueva generación de cineastas nacidos a partir de 1980, sino también por una presencia relevante del cine español. Por primera vez desde 2009, dos directores españoles han sido seleccionados en la competición oficial. Y ninguno de ellos se llama Pedro Almodóvar. En realidad, se trata de la catalana Carla Simón, de 38 años, y del gallego Óliver Laxe, de 42. Su inclusión en la principal categoría del festival no solo representa una consagración para su carrera, sino también un reconocimiento al buen momento de la industria cinematográfica en España.

'Romería' (de Simón) y 'Sirat' (Laxe) están entre las 22 películas que compiten por la Palma de Oro, que designará dentro de doce días el jurado que esta vez preside la actriz Juliette Binoche. Después de que sus dos primeros largometrajes ('Verano 1993' y 'Alcarrás') fueran premiados en Berlín —incluso con un Oso de Oro en 2022—, la obra de la directora catalana aterriza por primera vez en la lujosa localidad de la Costa Azul, en el sudeste de Francia.

Como ya hizo con sus trabajos precedentes, Simón ha hallado en su infancia la inspiración del guion de 'Romería', cuyo estreno en los cines está previsto para el 5 de septiembre. En lugar de Cataluña, esta vez ha grabado en Galicia. Allí vivieron sus padres, a los que perdió cuando era una niña a causa del sida. Cierra con este filme su trilogía familiar, narrando la historia de una joven (Marina) que viaja a la costa atlántica para conocer a una parte de su familia y revivir el pasado de sus progenitores.

También cambia de geografía artística el franco-español Óliver Laxe. Pasa del mundo rural de Galicia, donde ambientó en 2019 la exitosa 'Lo que arde' —la película en gallego más taquillera de la historia—, al desierto de Marruecos, país en que vivió durante la pasada década. En la cordillera del Saghro trascurre 'Sirat', una road-movie que llegará el 6 de junio a los cines en España. Es la historia de una joven desaparecida a la que buscan su padre y un hermano en medio de las raves (fiestas de música electrónica en el aire libre) que se celebran en esa zona.

Laxe y Simón se encuentran entre los nueve realizadores de menos de 45 años que compiten por la Palma de Oro (un total de 22). Aparte de los españoles, destacan en esta nueva generación la francesa Julia Ducournau —ya ganó en 2021 el prestigioso galardón con 'Titane'—, el iraní Saeed Roustaee, el chino Bi Gan o el estadounidense Ari Aster, cuyo western reúne todo un elenco de estrellas, como Joaquin Phoenix, Emma Stone y Pedro Pascal. También estará presente en Cannes con su debut como directora una de las actrices más conocidas de Hollywood: Scarlett Johansson. Su película 'Eleanor the great' es presentada en 'Una cierta mirada', una de las múltiples categorías que se celebran en paralelo a la competición oficial.

Aunque la presencia de mujeres directoras continúa siendo algo escueta —menos de un tercio de los que aspiran a la Palma—, los responsables del festival han preferido en esta edición a las figuras emergentes en lugar de los nombres consagrados. Parecen haber tomado nota de la decepción provocada el año pasado por las últimas obras de Francis Ford Coppola, David Cronenberg o Paolo Sorrentino.

Eso no impide, sin embargo, que se presenten los filmes de venerados representantes del cine de autor; por ejemplo, Wes Anderson ('The Phoenician Scheme'), el iraní Jafar Panahi ('Un simple accident'), los hermanos Dardenne ('Jeunes mères') o Richard Linklater, que lleva a la ficción la historia del rodaje de la mítica 'Al final de la escapada' de Jean-Luc Godard. Intentarán demostrar que el paso de los años no resulta ningún impedimento para brillar en el séptimo arte.

