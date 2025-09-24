El documental de 'El Diario Vasco' sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez llega al Zinemaldia La sección dedicada al cine vasco acoge esta tarde la proyección del documental sobre el atentado de ETA contra el dirigente político donostiarra, con todas las entradas vendidas

A. Moyano Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:45 | Actualizado 16:53h. Comenta Compartir

El documental de El Diario Vasco 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA' llega al Zinemaldia. Con todo el papel vendido y la asistencia de la viuda y la hermana del político asesinado por ETA hace 30 años, Ane Iribar y Consuelo Ordóñez, respectivamente, la proyección se enmarca dentro de Zinemira. Producida por DV, en colaboración con Gogora, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia, la película se proyecta desde las 16.00 horas en la sala 3 de los Cines Príncipe. No quedan localidades para esta proyección ni tampoco para la segunda, la del viernes a las 20.30 horas en la misma sala. Las 263 entradas para ambas citas están agotadas.

La cinta, de 40 minutos de metraje, está dirigida por el director del periódico, David Taberna; la jefa de Información, Arantxa Aldaz; y el adjunto a la Dirección del periódico, Javier Roldán.

Estrenada el pasado 23 de enero en el 30 aniversario del atentado, la proyección contó con la asistencia de una amplia representación social e institucional. La película devuelve al espectador a aquella convulsa Donostia de hace 30 años. 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA' recupera el erizado clima político de 1995 para analizar las circunstancias que desembocaron el crimen y las consecuencias que alumbró.

Ampliar

A través del testimonio de la viuda del político, Ana Iribar, y de su hijo Javier –que vuelven al lugar de los hechos por primera vez en tres décadas–, de sus compañeros de partido y de varios periodistas de El Diario Vasco que conocieron a Ordóñez en el desempeño profesional de su trabajo, pero también en el plano personal, la cinta retrata a un dirigente carismático, inclasificable y que trascendió a las siglas que representaba. Así lo describen el exdirector de DV José Gabriel Mujika, compañero de piso en su etapa universitaria, y los periodistas Iñigo Urrutia, Alberto Surio y Mitxel Ezquiaga, que le conocieron como periodistas en su día a día en el Ayuntamiento donostiarra.

Un Gregorio Ordóñez heterodoxo en su actividad política cotidiana en el Ayuntamiento donostiarra y que se enfrentó con la máxima beligerancia a una ETA que aún no había atentado contra políticos electos –tras la campaña de los 'polimilis' contra la UCD en los ochenta–, pero que se aprestaba a hacerlo.

«Contribución al recuerdo»

Recalcó el director de DV que aquel 23 de enero de 1995 «ETA atentó contra la voluntad popular. Ahora que se usa con tanta facilidad la palabra fascista, su asesinato fue el ejemplo más revelador de lo que era ETA: puro fascismo, que no es otra cosa que matar o tener amenazado al que pensaba diferente». Una idea que suscribió el responsable del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, al señalar que «el asesinato de Ordóñez fue especialmente doloroso. Por un lado, porque mataban a un ser humano y por otro, porque ETA intentaba impedir que el PP llegara a la Alcaldía de San Sebastián, algo que tenía que haber ocurrido si ése era el deseo de los donostiarras y al margen de las ideologías de cada uno. Por eso fue doblemente terrible: por las consecuencias humanas y por su ataque a la democracia».

La viuda de Ordóñez, Ana Iríbar, y su hermana, Consuelo Ordóñez, asistirán al pase de este miércoles. La película despertó ya en enero el interés de numerosos ciudadanos, que acudieron a aquel estreno junto a familiares de víctimas de ETA y representantes políticos, en una proyección presidida por la emotividad que se extendió por la sala con la evocación del líder político.