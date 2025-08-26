Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

AFP

«Samara Weaving»

'La conductora', un título que hace no mucho habría visitado la cartelera sin problemas

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 26 de agosto 2025, 00:03

Confundida en ocasiones con Margot Robbie por su físico -estos días se ha viralizado un video donde cuenta alguna anécdota al respecto-, Samara Weaving acaba ... de estrenar, directamente en streaming en Disney+, un filme inédito nada desdeñable, 'La conductora', un título que hace no mucho habría visitado la cartelera sin problemas. Lo mejor de esta cinta de acción sobre un robo millonario en un casino es la presencia de la hija de Hugo Weaving, el malo de 'Matrix', una actriz versátil que se ha caracterizado por desenvolverse bien en papeles de chica guerrera en películas como 'Noche de bodas' o 'Guns Akimbo'. También presente en series como 'El misterio en Hanging Rock' o 'SMILF, se dejó ver en la estupenda 'Tres anuncios en las afueras' en 2017, pero llamó la atención de los aficionados al género gracias a su intervención, el mismo año, en la despendolada 'Mayhem', un relato macabro de supervivencia donde el humor negro, marca de la casa, campa a sus anchas.

