Pasión por el cine

Filmin acaba de estrenar una de las películas que más me han gustado de los últimos meses. Se títula 'Cinéfilos' y aclaro que no a ... todos va a gustar. Está destinada a quienes les gusta ver el cine en el cine, compartiendo emociones y sentimientos con su vecino de butaca y con los espectadores que haya en ese momento en la sala.

Por supuesto a quienes les guste quedarse hasta el último fotograma de los créditos finales ya quienes les guste la vida tanto como el cine. Los franceses dicen que 'quien ama la vida va al cine', y la película a la que refiero, titulada 'Cinéfilos' es para ellos.

Si alguno de ustedes no son de estos y solo van al cine a comer palomitas, mejor que no sigan leyendo y pasen página. Para el resto les diré que 'Cinéfilos' es un documental francés, pero no solo. Pasó por Cannes y está dirigido por Arnaud Desplechin y puede parecer una autobiografía del director y su descubrimiento del cine, pero no del todo porque es a la vez muchas otras cosas, sobre todo una carta de amor al Cine.

La película indaga en el significado de 'ir al cine' y por qué lo hemos hecho durante más de un siglo disfrutando tanto. 'Cinéfilos' está dividida en capítulos y contiene fragmentos de 55 películas, desde los inicios del cine hasta los éxitos de Hollywood más recientes, todos títulos imprescindibles para entender el siglo XX y estos 25 primeros años del XXI.

La narrativa está inspirada en el cine de Wes Anderson y recoge hechos y declaraciones, algunas de grandes creadores, otras de anónimos espectadores. Es difícil saber que es ser cinéfilo, pero esta película se aproxima bastante, y si ustedes disfrutan viendo 'Cinéfilos' están en el buen camino.