Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del miércoles deja 167.787,62 euros en una capital de provincia
Cartel promocional de la película 'Gravedad cero'. Prime

Odisea espacial

Crítica de televisión ·

He aquí una película estrenada directamente en Prime Video, insólita y apasionante: 'Gravedad cero'

Boquerini

Boquerini

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:24

Comenta

He aquí una película estrenada directamente en Prime Video, insólita y apasionante: 'Gravedad cero'. Empiezo con estos calificativos porque lo que sigue les puede desanimar, ... y no me lo perdonaría. 'Gravedad cero' es una película de supervivencia con un único actor que interpreta a un astronauta que, intentando arreglar una estación espacial en órbita a la Tierra, una tormenta de protones solares provoca un grave riego para su vida, debiendo volver a toda prisa a la estación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  9. 9

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Odisea espacial

Odisea espacial