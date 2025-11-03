Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un hijo y cuatro madres

La película muestra el uso de las nuevas tecnologías: la madre del protagonista es muda a causa de un ictus, y se comunica, y mucho, mediante un iPad

Boquerini .

Boquerini .

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Filmin acaba de estrenar en su plataforma la película irlandesa 'Cuatro madres'. Estamos ante una joya minimalista, de la que se ha dicho que es ... una comedia, aunque no hay momentos típicamente cómicos, o que es un drama, pero que no busca la emoción. Un joven escritor gay que vive con su madre, a punto de iniciar una gira promocional de su último libro por Estados Unidos, recibe una llamada de tres de sus amigos que también viven con sus madres, que se van un fin de semana a un festival del Orgullo en Maspalomas, para que se haga cargo de ellas. Nota al margen: Después de la película del equipo Moriarti, la localidad de Gran Canaria es ya un destino gay mundial. Por cierto, 'Cuatro madres' tiene con la 'Maspalomas' de los Moriarti algún punto más en común, que deberán descubrir ustedes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  2. 2 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  3. 3

    Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá
  4. 4 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  5. 5 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  6. 6

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  7. 7

    Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado
  8. 8

    Día crucial en la dana: Maribel Vilaplana pone a prueba el relato de Mazón
  9. 9

    ¿Qué hay en la calle Colón de Valencia?
  10. 10

    La falta de albañiles desborda a las constructoras valencianas en plena crisis de la vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un hijo y cuatro madres

Un hijo y cuatro madres