Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Simón Pérez.

Snuff 2025

Simón Pérez, aquel tipo que hablaba con su pareja sobre las hipotecas, está retransmitiendo, por un puñado de euros, su muerte lenta en directo

Borja Crespo

Borja Crespo

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:11

En el primer capítulo de la temporada inicial de 'Black Mirror', 'El himno nacional', considerado uno de los mejores de la serie, un político británico ... se veía obligado a sodomizar a un cerdo en una retransmisión en directo debido a un chantaje terrorista. El sórdido planteamiento servía de excusa para señalar al espectador voyeur, hoy multipantalla, aficionado a consumir imágenes deplorables en busca de emociones fuertes. No hay escrúpulos cuando toca saciar la sed de morbo. Adiós a los dilemas éticos. Pisotear los derechos humanos, en pos del entretenimiento, no es un problema. Es noticia estos días, descorazonadora y salvaje, la muerte de un streamer tras ser sometido a mil vejaciones en un canal de internet, en estado desquiciado por el consumo de drogas. Miles de espectadores adictos a la infamia aplaudían el terrible show.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atan, amordazan y roban a un empresario en su casa en Valencia tras apuntarle con una pistola a la cabeza
  2. 2 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia
  3. 3 Dos ladrones, arrestados cuando asaltaban una casa de Valencia con sus dueños dentro
  4. 4 El barrio más barato para alquilar vivienda en Valencia antes de septiembre
  5. 5

    Los nuevos perfiles profesionales que busca PowerCo para su gigafactoría de Sagunto
  6. 6 Los restos de un huracán dejarán tormentas en España y una dana bordeará la Comunitat a partir del domingo
  7. 7 Muere Eusebio Cuesta, policía local, durante una persecución a un conductor que se dio a la fuga en un control de alcoholemia
  8. 8 Una conductora estampa su coche contra el muro de una urbanización en Cullera al intentar aparcar
  9. 9

    El valenciano que inventó la discomóvil
  10. 10

    La saturación en el Arnau se agrava: pacientes en los pasillos y 40 camas cerradas por vacaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Snuff 2025

Snuff 2025