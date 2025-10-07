Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Escena del filme 'Juego sucio' B. C

'Juego sucio'

Crítica de televisión ·

Damos fe en estas líneas de que visitan las salas de cine obras bastante menos interesantes y peor acabadas, entre ellas alguna de Marvel

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 7 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Han estrenado sin avisar, no vaya a ser que la vea demasiada gente, la última película de Shane Black. Es lo que hacen, incomprensiblemente, muchas ... plataformas, en este caso Prime Video, quien se lleva la palma en el 'ranking' de nula promoción con algunos títulos inéditos en los cuales se dejan una panoja. 'Juego sucio' no ha costado poco. Más bien mucho. Para empezar, la protagoniza Mark Wahlberg y hay un montón de escenarios y efectos visuales, algo patateros, en un rosario de intrépidas escenas de acción.

