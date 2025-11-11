Hoy vengo a hablarles de un cómic, de un objeto analógico que también puede leerse en digital, pero no es lo mismo. El olor del ... papel no es similar al de una tablet o el bendito celular. La razón de la reivindicación de tan carismática característica es que vivimos en la era multidisciplinar, multimedia o multipantalla, como queramos llamarla. No existe el vocablo multipapel, hasta que acabo de escribirlo. Etiquetas aparentemente decimonónicas, anticuadas y obsoletas que, sin embargo, no tienen una actualización y están de plena actualidad, como el término transmedia. Terrenos definidos por un adjetivo en aparente desuso que aún están por explorar, aunque parezcan antediluvianos.

La narrativa transmedia está en pañales y la confundimos con cross-media, uno de tantos anglicismos que pervierten inevitablemente nuestro lenguaje en manos de un 'coach', entiéndase la ironía. El cruce de géneros, de formatos, o el puro 'marketing0, nos lleva a poder disfrutar de una serie, 'Dime tu nombre', y su correspondiente tebeo, la razón de estas líneas.

'Dime tu nombre', la serie, se estrenó en Halloween en Prime Video, donde figura en los primeros puestos de lo más visto. Días después llegó el cómic homónimo a las tiendas, editado por Moztros, con guion de El Torres, un habitual de las viñetas de horror, y dibujos de Jorge Esteban Urabayen, con color de Valentín Ramón. La historieta expande el universo que cuenta el formato televisivo, no es una simple adaptación del relato audiovisual dirigido por Hugo Stuven ('Solo'). Michelle Jenner protagoniza seis tensos episodios donde encarna a una dirigente de una ONG que se ve inmersa en una pesadilla inesperada. La aventura también se extiende al papel, aportando más información a la intriga sobrenatural.