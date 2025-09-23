Comenta Compartir

Época intensa de festivales, uno detrás de otro. Se acerca el fin de temporada y hay que quemar las subvenciones. Así, año tras año. Las ... citas se solapan, a veces en la misma ciudad, lo que significa un dolor de cabeza para los periodistas especializados. Al cine se han unido, con fuerza, las series y eventos en torno a la cultura popular, donde todo cabe, como la Comic-Con de Málaga. Hace nada ha sido el FesTVal de Vitoria, donde la televisión manda, y ya estamos inmersos en el Zinemaldia de San Sebastián, tras el South International Series Festival de Cádiz. Iberseries y Sitges están a la vuelta de la esquina. Se necesita mucha energía para afrontar un calendario excesivo de propuestas festivaleras. El auge de las ferias de pago con cualquier excusa se nos va de las manos. Ahí está la avalancha de acontecimientos musicales que acaparan la agenda cultural en época estival. Los conciertos de verano han cambiado el consumo del gran público.

El negocio del turismo va ligado a estas grandes celebraciones, esgrimiendo el famoso -y discutible- retorno económico. En la Comic-Con los usuarios han comprado entradas a un precio alto, más cercano al Primavera Sound que a un salón del cómic. A cambio, podrán disfrutar de una zona con césped artificial, con tropecientos metros cuadrados, y la posibilidad de viajar en globo, entre otras actividades fiesteras. Las franquicias son tendencia en la cultura con ayuda institucional. Pequeños Disneylands. En Málaga, lo de los tebeos es lo de menos. La audiencia espera hacerse fotos con los protagonistas de sus series favoritas, como 'The Walking Dead', y ver de cerca a artistas como Scharzenegger o Pedro Alonso de 'La Casa de Papel'. Un popurrí cultural para todos los públicos que depende, sobre todo, ¿de la televisión?

