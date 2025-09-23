Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la Comic-Con en Málaga. EP

Cultura popular

Crítica de televisión ·

Se necesita mucha energía para afrontar un calendario excesivo de propuestas festivaleras

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:41

Época intensa de festivales, uno detrás de otro. Se acerca el fin de temporada y hay que quemar las subvenciones. Así, año tras año. Las ... citas se solapan, a veces en la misma ciudad, lo que significa un dolor de cabeza para los periodistas especializados. Al cine se han unido, con fuerza, las series y eventos en torno a la cultura popular, donde todo cabe, como la Comic-Con de Málaga. Hace nada ha sido el FesTVal de Vitoria, donde la televisión manda, y ya estamos inmersos en el Zinemaldia de San Sebastián, tras el South International Series Festival de Cádiz. Iberseries y Sitges están a la vuelta de la esquina. Se necesita mucha energía para afrontar un calendario excesivo de propuestas festivaleras. El auge de las ferias de pago con cualquier excusa se nos va de las manos. Ahí está la avalancha de acontecimientos musicales que acaparan la agenda cultural en época estival. Los conciertos de verano han cambiado el consumo del gran público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos
  2. 2 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  3. 3 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  4. 4

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  5. 5 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»
  6. 6

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  7. 7 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas
  8. 8 El último milagro de Cavadas: opera de la rodilla a un paciente con tejidos de su tobillo
  9. 9 El barrio de Valencia donde una de cada 5 viviendas se alquila en menos de 24 horas
  10. 10

    A tiros y con veneno contra los perros callejeros en Marruecos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cultura popular

Cultura popular