En estos tiempos de negación de la ciencia, de bulos convertidos en verdades indiscutibles y de tantos iletrados dispuestos a dar por cierto los mayores ... disparates, viene bien ver de vez en cuando alguna película o serie sobre personas que han hecho grandes logros y descubrimientos en favor de la humanidad. Hoy les recomiendo 'El médico de Viena', largometraje que no pasó por nuestras pantallas y que acaba de estrenar Movistar Plus, que no se refiere al médico que todos ustedes piensan, sino al doctor húngaro Ignác Semmelweis, que solo conocerán médicos y doctores, y me temo que no todos, que en en la Viena de 1847, fue artífice de uno de los mayores avances en la medicina, la desinfección a fondo, con lejía, antes de tratar a sus pacientes, en su caso a las mujeres embarazadas cuyos bebés morían con una insoportable frecuencia. Semmelweis emprendió una cruzada, en contra de todas las teorías tradicionales, para acabar con las infecciones postparto enfrentándose al estamento médico tradicional lo que estuvo a punto de costarle su carrera, lo que lo lleva lo lleva al borde del rechazo.

Estamos ante un drama histórico húngaro, de exquisita narrativa, cuyo gran mérito es hacer comprensible un momento clave en la medicina moderna y acercarlo al gran público con tensión emocional y cierto romance. Semmelweis es conocido en la comunidad médica como 'el salvador de las madres, un drama con un toque romántico, puesto por la enfermera que siguió al lado del doctor, que como ha pasado tantas veces, la ceguera, el fanatismo y la negación de las evidencias, unido a los recortes en investigación, son el mayor enemigo de la ciencia. Y como casi siempre el enfrentamiento entre arrogancia y medicina tradicional y la ciencia emergente como motor narrativo.

