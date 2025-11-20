Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Resultados de La Bonoloto de hoy miércoles, 19 de noviembre
Carlos Arias Navarro da a los españoles la notcia de la muerte de Franco. R. C.

Aquel 20 de noviembre

Crítica de televisión ·

Así que vamos a hablar de Franco, ¿o es que ustedes esperaban para hoy la crítica de alguna serie coreana?

Boquerini

Boquerini

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

Estamos a 20 de noviembre y todo el país, periódicos, radios y televisiones, recordando aquel 20-N del 75, que quienes lo vivimos permanecerá siempre ... en nuestro recuerdo, hora a hora. Así que vamos a hablar de Franco, ¿o es que ustedes esperaban para hoy la crítica de alguna serie coreana? La televisión no emitía por las mañanas. Las radios sufrían una censura feroz, no podían dar noticias y estaban obligadas a conectar con Radio Nacional a las 14:30 y a las diez de la noche para dar el famoso 'parte', un eterno vestigio de la guerra civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  2. 2

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  3. 3 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  4. 4

    La televisión se apaga para el Valencia
  5. 5 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7 Los dos municipios a menos de 20 minutos de Valencia que están entre los más demandados para alquilar piso en toda España
  8. 8

    El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura
  9. 9

    La Diputación sostiene que el excomisionado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso
  10. 10 La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aquel 20 de noviembre

Aquel 20 de noviembre