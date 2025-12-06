TikTok catacrock

Las encuestas reflejan importantes subidas de Vox en la intención de voto, y destacan además que buena parte del aumento se registra entre los jóvenes, ... lo que hace reflexionar a muchos sobre qué puede estar pasando, cuando solía prevalecer la creencia de que la juventud tendía a ser más progresista, antes que abrazar ideas o postulados muy escorados a la derecha más derecha. Bueno, tal vez eso no siempre fue así necesariamente, ni se trate puramente de ideas a la antigua usanza, sino balanceos basados en aspectos más pragmáticos, del día a día.

No obstante hay un detalle que llama mucho la atención para explicar ese incremento de la feligresía de Vox: sus seguidores en TikTok duplican los que tienen, los tres juntos, PP, PSOE y Sumar, lo que está haciendo que estos partidos, y otros, aceleren ahora sus estrategias en redes sociales, donde Vox cogió delantera, lo vio antes que nadie.

En relación a esto nos ha venido a la memoria un hecho que presenciamos hace dos años y pico en una población valenciana. Un amigo nos pidió que le ayudáramos en la tarea de explicar algunos datos económicos y de la evolución de la citricultura valenciana a un nutrido grupo de jóvenes que iba a visitar su explotación naranjera. Al igual que hay rutas del vino y se fomenta el enoturismo, empieza a funcionar idéntica tendencia en fincas e instalaciones emblemáticas del mundo naranjero valenciano, y en ese contexto le habían hecho una 'reserva' para unas decenas de universitarios de diversas partes de España, interesados en conocer en directo cómo se cultivan los cítricos, desde cuándo, cómo se venden, cuánto se exporta, etc.

No es casual que Vox triplique a los demás partidos en número de seguidores en redes sociales

No sabíamos de dónde eran los jóvenes, ni de que universidad vendrían, pero cuando llegaron quedó claro que eran de Vox. Casi todos llevaban una cazadora con el nombre del partido y les acompañaba Jorge Buxadé, vicepresidente y eurodiputado de Vox, quien explicó que aquella visita formaba parte de un extenso programa formativo que incluía tomar contacto directo con infinidad de personas y sectores productivos, con la idea de conocer de primera mano.

Como insistimos en los problemas de la citricultura actual y en la falta de comprensión política sobre ellos, así como en la caída del consumo, dos chicos del grupo preguntaron si en el sector se utilizaban las redes sociales para influir a su favor, y como dijimos que no parecía que así fuera, aseguraron que las cosas cambiarían radicalmente, que ellos conocían muy bien de que hablaban y que, llegado el caso, podrían instruir en ello a quien hiciera falta. Así que lo de TikTok no es casual, aunque a muchos les suene a catacrock.