Reforestar y retener

El Colegio Oficial de Biólogos de Valencia elaboró un denso informe (70 páginas) tras el 29-O, titulado 'De la catástrofe medioambiental a la regeneración ... territorial' (autor, Ricardo Almenar Asensio), en el que aboga sobre todo por reforestar las cuencas altas de barrancos y ríos para fomentar la infiltración de la lluvia y retener el máximo caudal posible, contribuyendo a mitigar buena parte de los daños que causan las avenidas aguas abajo, como se sufrió hace casi diez meses.

La recomendación de reforestar no es nueva, es lógica y el mismo informe recuerda que ya la aconsejaban destacados especialistas en tiempos pasados. Y no hará falta insistir en sus bondades para incrementar los valores naturales (paisajísticos, de biodiversidad, aumento del intercambio CO2/O2, atemperar rigores meteorológicos...) En el plano hidrológico también es evidente: la roca desnuda escupe el agua de la lluvia, que se precipita hacia abajo con violencia, hasta provocar arrastres, inundaciones y daños; si el suelo desnudo todavía tiene tierra, el agua la arrastra, colmatando embalses y zonas bajas; crecen los efectos de la inundación y el monte se queda con la roca desnuda. En cambio, si la lluvia cae sobre árboles y plantas, sus hojas amortiguan el impacto y retienen gran cantidad de agua, que se desplaza con mayor lentitud hacia abajo, favoreciendo su infiltración. Aumenta en el subsuelo la reserva de agua, que no se pierde ni daña, y se favorece la retención de suelo fértil que da vida a la foresta, retroalimentando el conjunto. En caso contrario, de no frenarse la precipitación fuerte, los caudales descontrolados se desplazan aguas abajo con una energía explosiva.

¿Sería suficiente? Seguramente no, pero es imprescindible. Para completar su efecto deben realizarse también múltiples obras (diques de piedra) en pequeños barrancos para frenar y retener agua. Y además, embalses para laminar avenidas en cauces medios y encauzamientos finales de desagüe. No se remediaría del todo, pero se minimizarían al máximo las consecuencias.