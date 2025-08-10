Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lotería Gordo de La Primitiva del domingo: 12 jugadores ganan 14.966 euros y el bote sube a 9,8 millones

Los precios medios de la tierra

VICENTE LLADRÓ

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:34

El precio medio de la tierra agraria en España es de 10.248 euros la hectárea, según el Ministerio de Agricultura referidos a 2024, lo ... que representa un 2,8% más que el ejercicio anterior, resaltándose desde instancia oficial que sigue la tendencia al alza.

