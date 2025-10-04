El paso del Noreste

China acaba de inaugurar al fin lo que fue un largo sueño de más de trescientos años: abrir rutas comerciales por el gélido océano Ártico ... para acortar los viajes (y los costes) entre Asia-América-Europa.

El 24 de septiembre, el enorme buque 'Puente de Estambul', chino pero con bandera liberiana, zarpó de Ningbo (al sur de Shanghái) y se dirigió hacia el norte de Rusia. Luego irá descargando en Gdansk (Polonia), a donde está previsto que llegue el día 12, tras 18 jornadas de navegación, Felixstowe (Reino Unido), Rotterdam y Hamburgo. El ahorro es tremendo, pues el viaje tradicional (Pacífico-Panamá-Atlántico, o Índico-Suez-Mediterráneo) dura más de treinta días.

Teniendo en cuenta que el buque lleva nada menos que 4.900 contenedores, la ventaja económica es fabulosa y a buen seguro se traducirá en precios más competitivos para los muchos miles de consumidores europeos que compraremos la enormidad de productos que nos trae.

China abre una ruta más corta por el Ártico para sus buques, pero nadie chista por la posible agresión polar

Seguramente será por eso, por los beneficios tan repartidos vía precios, que no se han escuchado quejas, protestas, advertencias, ni la más leve admonición, por las posibles repercusiones medioambientales que esta nueva ruta marítima pueda representar en parajes que hasta ahora quedaban a resguardo por la dificultad de transitar entre hielos permanentes. El mayor índice de deshielo en la actualidad, por el calentamiento global que tantos lamentos concita, y también la disponibilidad de buques de muchísima potencia y con dispositivos apropiados para transitar sin riesgos por rutas semiheladas, permite que hoy se haga realidad lo que tantos esfuerzos, desvelos y sacrificios supuso durante siglos, con resultados negativos.

Numerosos navegantes, como Hudson, Bering, Chirikov, Dezhnev... se hicieron famosos intentando encontrar, infructuosamente, el paso definitivo por el norte de América. Especialmente populares fueron las expediciones del capitán británico James Cook y del italo-español Alessandro Malaspina, que tampoco lo consiguieron, lo que contribuyó a mitificar la búsqueda histórica del 'paso del Noroeste', o del 'Noreste', según el lado por el que se aventuró cada expedición.

Ahora, en cambio, es un hecho. La ruta empezó a abrirse a medias para ocasionales viajes turísticos, pero es ahora cuando China la inaugura por todo lo grande. Lo que para algunos puede representar una mala noticia, por confirmarse el deshielo que lo facilita, para otros será motivo de alegría comercial. Y de ahí que cunda la aceptación, tal vez auspiciada a la vez por el protagonismo chino. Desgana por la evidencia de los hechos, quizá, pero también conformidad: «Home, si paguen millor»..!