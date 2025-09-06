Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Papá, no vengas en tren

Vicente Lladró

Vicente Lladró

Valencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:02

Renfe exhibió en los años 70/80 un eslogan publicitario de gran éxito, porque estaba acertadísimo. «Papá, ven en tren», rezaban los anuncios en televisión, ... radio y grandes carteles en las entradas y salidas de las ciudades. Frente a las malas y saturadas carreteras, con enormes atascos diarios en horas punta y más aún en fechas señaladas de operación salida o regreso vacacional, la compañía ferroviaria ofrecía la seguridad y comodidad del tren, que no era rápido, pero llegaba seguro, con pocos retrasos ya entonces, y también con la comodidad de viajar relajados, todos juntos, sin sobresaltos ni tensiones al volante, incluso con economía. Y daba igual que se tardase más en ocasiones: hasta daba gozo aprovechar rutas nocturnas para dormir, bajar en estaciones señaladas donde había paradas más largas, se confraternizaba con otros viajeros...

