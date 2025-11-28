Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Pacto Verde

Vicente Lladró

Vicente Lladró

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:43

El Pacto Verde Europeo se ha convertido en la mayor amenaza a la que se enfrentan nuestros agricultores», ha proclamado Juan Francisco Pérez Llorca en ... su discurso en Les Corts como candidato del PP a la presidencia de la Generalitat. Palabras con las que, evidentemente, cumplía una de las condiciones puestas por Vox para apoyarle con sus votos, lo que ha generado satisfacciones en la derecha y críticas en la izquierda, que tiene el Pacto Verde en lo más alto, como algo absolutamente necesario e irrenunciable, incluso muy bueno para la gran mayoría de los agricultores y ganaderos, por más que protesten contra las medidas derivadas de ello. Los de abajo no son capaces de comprender la bondad que llega desde arriba. Como tantas veces, despotismo ilustrado.

