El Pacto Verde Europeo se ha convertido en la mayor amenaza a la que se enfrentan nuestros agricultores», ha proclamado Juan Francisco Pérez Llorca en ... su discurso en Les Corts como candidato del PP a la presidencia de la Generalitat. Palabras con las que, evidentemente, cumplía una de las condiciones puestas por Vox para apoyarle con sus votos, lo que ha generado satisfacciones en la derecha y críticas en la izquierda, que tiene el Pacto Verde en lo más alto, como algo absolutamente necesario e irrenunciable, incluso muy bueno para la gran mayoría de los agricultores y ganaderos, por más que protesten contra las medidas derivadas de ello. Los de abajo no son capaces de comprender la bondad que llega desde arriba. Como tantas veces, despotismo ilustrado.

Las élites se ocupan de estas cosas desde la distancia. Los destinatarios, a verlas venir; o ya ni eso, tan acostumbrados a que las palabras se las lleve el viento o caigan en el vacío.

No hay duda de que las palabras de Llorca tienen un fundamento. Las manifestaciones agrarias de los últimos años por toda la UE apuntan contra las consecuencias del Pacto Verde, porque se traducen en exigencias que ahogan. Las élites quieren un medio ambiente prístino a costa de los otros y sin mirarse sus jorobas. Los agricultores, que sean ángeles puros. Si contaminan los de fuera les da igual, porque les abren las puertas para que traigan lo que producen, con tal de que llegue más barato. Diversidad, dicen. Solidaridad también. Las élites son de derechas y de izquierdas, como pueden ser del Valencia o del Levante, pero son élites. Entre los agricultores hay más unanimidad contra las derivadas del Pacto Verde que la simple división de izquierdas o derechas. El clamor es incesante. El abandono rural empieza a preocupar tanto que ya se oyen voces de freno en las alturas. Pero no olvidemos que el Pacto Verde lo votó también el PP, como votó igualmente a favor de acuerdos comerciales que dan ventajas a los contrincantes. La presidenta de la UE es correligionaria del PP y se presentó a las elecciones con muchas promesas que luego quedaron en el aire para acabar pactando con los Verdes. Si Pérez Llorca dice que el Pacto Verde es la mayor amenaza agraria da a entender que obvia otras grandes amenazas y olvida que lo aprobó su partido, quizá también para conquistar votos. Siempre los votos, el compadreo necesario. Después, las dudas, el ya veremos. Por ejemplo; ¿qué capacidad de maniobra y de autonomía real tiene un gobierno regional para desasirse de obligaciones asumidas por el Estado miembro al que pertenece y de las normativas de la UE? Para algunos, divinas palabras, pero ¿y los hechos palpables?