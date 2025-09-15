El mito de lo autóctono

Ante las continuas dificultades de venta y bajos precios que sufren los productos agrarios y las peticiones de ayuda de los afectados, suelen verse reacciones ... ciudadanas de comprensión y solidaridad. A menudo se repiten llamamientos para que, a la hora de comprar, los consumidores elijan productos españoles, incluso valencianos cuando se habla en clave regional. Los sentimientos afloran, también los razonamientos que se exponen en buena lógica: Si hubiera una clara preferencia por lo autóctono, si prevaleciera siempre el criterio de adquirir lo de casa, lo más cercano, más recientemente llamado km 0, quedarían anuladas en la práctica las ventajas comerciales que la Unión Europea concede a países de fuera que terminan haciendo una competencia desleal a nuestros agricultores, quienes acaban arrinconados y finalmente apartados de las grandes líneas comerciales.

A cualquier persona bienpensante le queda claro que la solución está en la mano de la propia ciudadanía, que debiera mostrar mayor compromiso en la defensa de lo más cercano, de lo propio, de lo que se hace en España.

Sin embargo esa idea de preferencia a rajatabla por lo autóctono queda muchas veces alejada de la realidad del día a día. Podríamos decir que, en buena medida, lo autóctono está algo mitificado en la actualidad; el mundo cambia una barbaridad, la globalización lo impregna todo, la mayor parte de la ciudadanía pasa ahora de tal concepto, sus preferencias están en otros órdenes, y para mayor complicación, ni siquiera hay capacidad aquí de proveer de todo durante todo el tiempo. Al igual que ya es difícil encontrar otras cosas en las tiendas: ropa confeccionada por entero en España, electrodomésticos exclusivamente locales, muebles hechos en el pueblo de al lado, coches de marca hispana... Los intereses se han diversificado hasta niveles que eran inimaginables; y si vamos a lo más cotidiano, lo de comer, las estructuras productivas se han desmadejado en gran medida; en muchos casos han desaparecido por entero.

Está muy bien preferir las naranjas de Valencia a las de cualquier otro país, pero también es cierto que ahora mismo si uno quiere un zumo de naranjas, de aquí no hay, están verdes aún, tendrá que ser con fruta importada. Otra cosa es que se mantenga la oferta foránea dentro de unas semanas, cuando ya empiece a haber producto local. En todo caso, ¿qué debe hacer la cadena de supermercados de turno si aún le quedan existencias de antes?

¿Cuando se compran patatas, alguien se fija en su procedencia? ¿Y si no hay ninguna local, como ocurre a menudo, se peregrina para buscarlas? ¿Y si no se encuentran buenas las de aquí? Los circuitos comerciales trabajan hoy a lo grande y compran con mucha antelación; a lo peor ocurre que esa capacidad de compra no puede ser atendida en ámbitos minifundistas y los encargados del suministro han de recurrir a dónde les satisfacen tal demanda. ¿Por qué no ha evolucionado en consonancia la oferta local? ¿Cómo es que los productores no las vieron venir y actuaron en consecuencia? Ahora les han comido el terreno y quedan fuera de juego, en demasiadas ocasiones como último recurso 'a falta de buenos'. O cambias a tiempo para seguir las pautas o se te lleva la corriente. Elegir lo autóctono queda bien, pero cuando se puede, porque cada vez es más difícil, y esto no es un mito. El consumidor acude a donde mejor le place para comprar lo que necesita. No cabe esperar que vaya exigiendo. No le molesten, apenas tiene tiempo; no le pidan que se sacrifique, operen de otra forma: consigan tentarle con lo que quieren venderle y que lo tenga bien a mano para meterlo en el carro: que le entre a la primera y que no tenga opción de dudar.

Un producto que citamos siempre como emblemático de esta situación es el 'cacauhet del collaret'; tan valenciano, dicen, pero apenas se cultiva ya aquí, viene de América. Y en los 'súper', donde radica el gran consumo, la 'baxoqueta' para la paella viene de África. ¿Y el arroz? Una lástima, claro, pero ¿quién se pone a remediarlo?