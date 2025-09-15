Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El mito de lo autóctono

Vicente Lladró

Vicente Lladró

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:10

Ante las continuas dificultades de venta y bajos precios que sufren los productos agrarios y las peticiones de ayuda de los afectados, suelen verse reacciones ... ciudadanas de comprensión y solidaridad. A menudo se repiten llamamientos para que, a la hora de comprar, los consumidores elijan productos españoles, incluso valencianos cuando se habla en clave regional. Los sentimientos afloran, también los razonamientos que se exponen en buena lógica: Si hubiera una clara preferencia por lo autóctono, si prevaleciera siempre el criterio de adquirir lo de casa, lo más cercano, más recientemente llamado km 0, quedarían anuladas en la práctica las ventajas comerciales que la Unión Europea concede a países de fuera que terminan haciendo una competencia desleal a nuestros agricultores, quienes acaban arrinconados y finalmente apartados de las grandes líneas comerciales.

