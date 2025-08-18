El misterio de las acequias y las bacterias de la playa

Cierran las playas por contaminación bacteriológica. Van los analistas oficiales de la conselleria, toman muestras del agua, las analizan, encuentran E.coli y enterococos y ... la autoridad competente ordena lo que está en el manual o protocolo: que se cierre tal playa al baño porque hay contaminación fecal, hasta que descienda el problema; no sea que los bañistas, turistas o locales, cojan alguna infección.

Protestan los hosteleros porque barruntan menos clientela, se quejan los bañistas, aunque algunos logran desobedecer las instrucciones del socorrista de turno, si lo hay. A veces tiene que ir la policía local. Se multiplican las gestiones de alcaldes y concejales, porque a su vez reciben presiones de los afectados, y todos se escudan como pueden: nosotros lo hacemos todo bien, son las acequias las causantes de este problema.

Caray, pero ¿qué tienen las acequias?, ¿cómo es eso?, ¿surgirán las bacterias en su seno por generación espontánea? Gran misterio por resolver.

A ver, es muy sencillo. Si llegan a la playa bacterias fecales será a través de algún cauce, como los de las acequias de cada lugar, claro; pero los microorganismos no surgen porque sí, ni los echa el agricultor, será que en algunos sitios desembocarán en esos cauces fluidos residuales que no deberían desembocar allí, sino en otros conductos que los lleven hasta las depuradoras de aguas residuales. Entonces, ¿dónde está el problema? Unos alcaldes dicen que en sus municipios se depura y se hace todo bien, que son otros pueblos los que pecan en esto. Los señalados callan, se ponen de perfil. Por si acaso. A ver si escampa.

El presidente del Tribunal de las Aguas, Enrique Aguilar, síndico también de la acequia de Rascanya (una de las tres de l'Horta Nord que son de dicho organismo Patrimonio de la Humanidad), ha puesto el dedo en la llaga al reconocer a Pablo Alcaraz (LAS PROVINCIAS de ayer domingo) que «hay deficiencias en la red de depuración de pueblos y polígonos». También ha lamentado que se señale siempre a las acequias, cuando hay otros implicados «y solo se nombra al que menos contamina» (el agricultor).

Ya será hora de que la autoridad competente al más alto nivel se ponga de una vez en serio con un asunto como éste.