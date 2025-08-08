Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones del viernes deja un nuevo millonario en un famoso destino de verano y el bote sube a 214 millones de euros

Haciendo amigos

VICENTE LLADRÓ

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:31

Aemet ha prolongado hasta el miércoles, al menos, la actual ola de calor. Esta Aemet ya parece Trump, que no para de decir y desdecir, ... prolongando incertidumbres. Desde que inició su segundo mandato, el presidente de EE UU no cesa de anunciar unas cosas y otras contradictorias, para desespero del respetable y de quien acude a rendirle respetos. Estrategias del poder más poderoso, y a la vista están los resultados: mucho desconcierto, sí, y abundante sumisión; no sea que se vaya a enfadar y aún nos la líe peor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 José María Ángel sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  2. 2 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  3. 3 Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  4. 4

    848.000 euros, el dinero que ganó José María Ángel con su presunto título falso
  5. 5 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  6. 6

    Baño incontrolado en el lago del Ágora de Valencia
  7. 7 El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga
  8. 8 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  9. 9 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  10. 10 Detenido en Valencia por atracar tres comercios con un cuchillo de cocina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Haciendo amigos