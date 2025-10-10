Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes entrega el bote de 29.671.390 euros y deja un nuevo millonario en un municipio popular por sus embutidos
Cuarto menguante

La gran avenida central

Vicente Lladró

Vicente Lladró

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:30

El by-pass no es sólo un tramo de autovía donde se juntan la A-7 y la AP-7 para darles continuidad al circunvalar ... Valencia; es también, y cada día más, la gran avenida central de la creciente conurbación alrededor de la ciudad. Por encima de sesudos estudios y opiniones diversas sobre lo que los expertos denominan 'movilidad', ese papel periurbano del by-pass, que se suma al de cauce para el tráfico que viene de lejos o sale para puntos distantes, se aprecia con total nitidez cada vez que es fiesta local pero no en el resto del mundo. Como el jueves 9 de octubre, y también ayer viernes día 10, fecha de 'puente' para muchos en la Comunitat Valenciana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  2. 2

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  3. 3 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  4. 4

    «Vinimos huyendo del agua de la dana y, más que una casa, hemos comprado una piscina»
  5. 5 Investigan un vertido en el barranco de Chiva en plena alerta por lluvias
  6. 6 El temporal deja durante la noche más de 160 litros en Castellón y mantiene la alerta roja en Alicante
  7. 7 Cae una roca de 5.000 kilos en Sot de Chera
  8. 8 Un accidente y la avería de un camión en el by-pass provocan dos cortes de carril y varios kilómetros de retenciones
  9. 9 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  10. 10 Lluvias torrenciales sobre La Safor: dónde y cuánto ha caído más, de Barx a Oliva, Gandia o Miramar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La gran avenida central