Algunas fugas y arrastres biológicos

El técnico contratado se llevó la muestra de agua del mar, los análisis detectaron la presencia de Esterichia coli y enterococos intestinales y, consiguientemente, se ... decretó el cierre de la playa para evitar males mayores. Lo que dice la normativa. El caso se repite una y otra vez. Algunas playas permanecen cerradas semanas y semanas. Los veraneantes se quejan, los hosteleros protestan porque notan que baja la clientela, las empresas de alquileres vacacionales ponen el grito en el cielo y los alcaldes tratan de trasladar el malestar generalizado a instancias superiores. La campaña turística peligra. Pero es lo que hay. Se tomarán medidas, dicen unos y otros.

¿Qué está pasando? Nada extraordinario, explican las autoridades. Culpan al temporal de la otra tarde. ¿El temporal trae bacterias suspendidas entre sus vientos y nubes? Gran noticia. Habrá habido una fuga ocasional de alcantarillado, se atreve a decir alguna autoridad competente, como quitando hierro al asunto, transmitiendo la idea de algo ocasional, extraordinario, pasajero. Pero la playa sigue cerrada. Los análisis continúan dando positivo. Pero qué se habrán creído los analistas esos. Vaya, se lo han tomado en serio. La campaña turística se resiente, la economía local sufrirá sin duda, los hosteleros están que trinan. Qué está pasando. Hagan algo. Las acequias son culpables, sentencia un munícipe. Desde la conselleria apoyan el argumento. Buena idea. Todo es por culpa de las acequias. Un episodio de carácter residual que ha elevado los parámetros biológicos. ¿Qué les parece? Dicho así anima a la conformidad. Pero los bañistas no se pueden bañar; y como no acuden, tampoco consumen, se van a otro sitio, el personal contratado para el verano tiene menos trabajo, al patrono no le salen las cuentas... ¿A quién culpamos? A las acequias, que están ahí a mano; tan silenciosas, pero traen arrastres. Acabáramos, porque si traen arrastres... Ahí está la cosa. Que no arrastren, que las cierren. Y que prohíban los temporales, que llevan nubes y vientos con E. coli y enterococos, como las acequias.

Es sorprendente, con qué facilidad se tiende al enredo entre las ramas secundarias del asunto, sin acudir al tronco principal del problema. ¿Qué fugas de alcantarillado y qué arrastres ocasionales? Digan la verdad. Sufrimos enormes carencias de saneamiento y depuración y no se invierte para remediarlo de una vez. Mientras todo está en calma, las masas fecales depositadas por donde no toca quedan quietas, hasta que llega una corriente de agua que las transporta al mar, donde se analiza el agua, se cierran las playas y nos hablan de episodios ocasionales. Hasta la otra.