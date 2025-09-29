Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un único afortunado gana 161.617,48 euros con el Gordo de la Primitiva de este domingo
Campo a través

El ecologismo radical le tiene ojeriza al regadío

Vicente Lladró

Vicente Lladró

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:03

Al ecologismo radical no le gusta nada el regadío. Le tiene ojeriza. Prefiere el secano y además que sea extensivo. Más o menos a lo ... que salga. Lo ve mucho más sostenible, porque depende de lo que le llueva. No llueve, mal año. Y que no se abone tampoco, o apenas; a lo sumo un poco de estiércol, pero que sea de granjas pequeñas y locales, de las que no van quedando. Luego tenemos que en el manual del ecologismo más fetén no queda bien parada la cría de animales en cautividad, una explotación de seres vivos. Y tienen muy mal visto lo de comer carne. Mejor hacernos todos vegetarianos, más aún veganos, o crudívoros, el paso definitivo. Pero si no hay demanda de carne no se crían animales, y sin animales a mano no hay estiércol. Y si estás a lo que llueva y va y no llueve, no crece nada, se eche o no se eche lo que sea. De manera que para eso se inventó lo de regar desde muy antiguo, para asegurar que germinen las semillas cuando se siembran, que broten los esquejes cuando corresponde, que crezcan bien plantas y árboles, que luego florezcan a punto, que cuajen los frutos, y que engorden lo necesario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases este lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  6. 6 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  7. 7 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  8. 8 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  9. 9 Todas las universidades de Valencia suspenden las clases ante la alerta roja
  10. 10

    Mayrén Beneyto: «Mucha gente me para por la calle para pedirme fotos. Debo estar en todas las neveras de Valencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El ecologismo radical le tiene ojeriza al regadío