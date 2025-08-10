Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lotería Gordo de La Primitiva del domingo: 12 jugadores ganan 14.966 euros y el bote sube a 9,8 millones

Un barranco sin salida

VICENTE LLADRÓ

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:34

El área donde hoy está el centro comercial Bonaire y la conurbación de industrias y servicios a su alrededor se denominaba en los planos antiguos ' ... Les Basses' ('Las Balsas'). Porque ahí desemboca un barranco poco definido, el de La Saleta, que pierde su escaso cauce y se difumina en el terreno circundante. El resultado es que cuando llueve mucho se inunda todo alrededor. Antes se llenaban de agua los campos y también la carretera de Madrid, que pasa por allí mismo. De ahí lo de 'Les Basses'. Hasta que se perdió la memoria y se urbanizó todo sin miramientos ni previsiones. La vieja N-III, que se cortaba algunos días casi todos los otoños en medio de un lago, se convirtió en autovía y sigue inundándose, como ocurrió el 29-O; y donde solo había campos, que sufrían pocas pérdidas y filtraban mucha agua poco a poco, hoy se multiplican los riesgos para infinidad de personas y bienes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta es hijo de un exconseller de Hacienda
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3

    Las fisuras en el robo del reloj de Calatrava
  4. 4

    La Diputación se plantea ya apartar a Ninet de la subdirección del MuVIM tras no acreditar que es licenciada
  5. 5 La localidad valenciana que ha dormido este domingo a 8 grados en pleno agosto
  6. 6

    El primer fármaco valenciano que pone en jaque al cáncer
  7. 7 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta es hijo de un exconseller de Hacienda
  8. 8 Virus chikungunya: qué es, cuáles son los síntomas y el tratamiento
  9. 9 Una brillante bola de fuego cruza el cielo de Valencia a miles de kilómetros por hora
  10. 10 Detenido un hombre tras agredir a su mujer en una habitación de un hotel de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un barranco sin salida