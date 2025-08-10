Un barranco sin salida

Comenta Compartir

El área donde hoy está el centro comercial Bonaire y la conurbación de industrias y servicios a su alrededor se denominaba en los planos antiguos ' ... Les Basses' ('Las Balsas'). Porque ahí desemboca un barranco poco definido, el de La Saleta, que pierde su escaso cauce y se difumina en el terreno circundante. El resultado es que cuando llueve mucho se inunda todo alrededor. Antes se llenaban de agua los campos y también la carretera de Madrid, que pasa por allí mismo. De ahí lo de 'Les Basses'. Hasta que se perdió la memoria y se urbanizó todo sin miramientos ni previsiones. La vieja N-III, que se cortaba algunos días casi todos los otoños en medio de un lago, se convirtió en autovía y sigue inundándose, como ocurrió el 29-O; y donde solo había campos, que sufrían pocas pérdidas y filtraban mucha agua poco a poco, hoy se multiplican los riesgos para infinidad de personas y bienes.

En realidad, el barranco de La Saleta, que también da continuidad al del Pozalet, no tiene salida. Le ocurre aún peor que al del Poyo, que de igual manera pierde su cauce y se ensancha por terrenos que llenaron sus depósitos de barrancadas anteriores, desde hace siglos. Pero así como el Poyo recupera su cauce más adelante, el de La Saleta se desparrama sobre Aldaia y su entorno. Sólo hay un pequeño encauzamiento que hicieron para intentar salvar el casco urbano, pero como no tiene salida después, resulta insuficiente, se desborda y provoca graves daños. La solución es encauzarlo y evitar que sus crecidas desemboquen de forma caótica en un espacio que hoy es mayoritariamente urbano. El plan en marcha consiste en construir un tramo de cauce subterráneo, que no se sabe si será suficiente, y otro, llamado pomposamente 'vía verde', que desembocará en el cauce del Turia, donde existen dudas de que haya cabida para sumar a lo propio las avenidas de La Saleta y El Poyo, salvo que también se hagan obras para reducir las avenidas del río y aumentar la capacidad de su cauce.

