El agua se va a Portugal

Al fin se van percatando en distintos niveles de la sociedad española de lo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Una gran parte del ... agua que llueve en España se va a Portugal y acaba en el mar, mientras en diversas regiones de nuestro país se sufren con frecuencia situaciones de escasez hídrica. El convenio de Albufeira, que se firmó en 1999 (gobernaba el PP de Aznar), marca actualmente el reparto de caudales en las cinco cuencas fluviales transfronterizas y compartidas: Guadiana, Tajo, Duero, Miño y Limia (esta última, entre el sur de Galicia y noroeste de Portugal).

Durante mucho tiempo se ha vivido completamente de espaldas a esta situación. Mientras se sufrían duras sequías en media España, arreciaban las quejas y se multiplicaban las peleas internas, muy pocos se fijaban en que podían plantearse cuestiones relacionadas con el reparto del agua con Portugal, en que parte de la solución podría radicar en la frontera.

De manera sorprendente, comunidades de regantes con severas restricciones, agricultores condenados a quedarse sin producir por falta de agua para regar, gobiernos centrales y regionales y partidos en la oposición ignoraron que había recursos hídricos que no aprovechaba nadie y se escapaban sin remisión, o hacían oídos sordos a los pocos avisos lanzados en tal sentido. Parecía imponerse la vetusta hidalguía española, dispuesta a resistir lo que sea antes que pedir cuartel y auxilio al vecino. ¿Pura desinformación? Qué raros empecinamientos.

Así como a menudo se achaca a muchos españoles cierta arrogancia hacia lo portugués, totalmente injustificada e inmerecida y sin duda debida a la ignorancia -las razones que deben motivar una ferviente admiración por nuestros parientes lusos son infinitas-, ese mismo desconocimiento se extendía al meollo de un asunto trascendental, como es la gestión racional del agua compartida.

Ahora, por fin va cambiando el percal. En distintas instancias se están dando cuenta por aquí de que el agua que falta se va de manera inmisericorde a Portugal, cuando allí les sobra. De manera que sería cuestión de que se revisaran las condiciones del reparto; sin perjudicar a nadie, por supuesto, pero también sin dejar a nadie con sed en este lado, como ahora sucede, cuando hay de sobra para Portugal y España.

Para unos, el convenio de Albufeira contiene incomprensibles concesiones a Portugal, muy por encima de lo necesario, a través de los ríos transfronterizos, sobre todo Guadiana, Tajo y Duero. Para otros, la situación es aún más grave, al señalar que, encima, se incumple dicho acuerdo y se dejan pasar mayores caudales de lo pactado. En cualquier caso se empieza a exponer a niveles agrarios, técnicos y políticos la necesidad de una revisión, al cambiar situaciones y necesidades.

Un elemento que resulta definitivo para que se esté extendiendo esta nueva conciencia en España es el embalse de Alqueva, en el tramo portugués del Guadiana y con una porción del mismo en la provincia de Badajoz. Es el lago artificial más grande de Europa, con más litoral que toda la costa atlántica portuguesa. Caben 4.500 millones de metros cúbicos, casi siempre lleno con el agua que llueve en España y el Guadiana lleva hasta allí. A su alrededor crecen grandes fincas de cultivos e infinidad de urbanizaciones e instalaciones turísticas de todo tipo, incluidos clubs náuticos. Sus grandes sobrantes no se han utilizado ni siquiera para socorrer a Doñana en sus peores momentos, cuando hubiese sido fácil un modesto trasvase.

Pero de igual manera se están reivindicando sobrantes del Tajo y del Duero. Con una particularidad problemática interpuesta: las grandes centrales hidroeléctricas fronterizas, que precisan que pasen grandes caudales hacia el oeste. Sin duda urge sentarse a hablar y, sobre todo, a realizar un Plan Hidrológico Ibérico que nunca se ha hecho. ¿Cuánta agua necesita Portugal? ? ¿Cuánta tiene en sus ríos propios y cuánta le hace falta de verdad que le lleven los que nacen en España? ¿Hay alguien que esté estudiando esto, aparte de las meras quejas?