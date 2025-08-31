Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Campo a través

66,79 gramos por día de desperdicio alimentario

Vicente Lladró

Vicente Lladró

Valencia

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:52

En los últimos años nos insisten machaconamente en lo del desperdicio alimentario. Está muy bien lo de concienciar a la población para intentar corregir malos ... hábitos, pero a veces es tal la persistencia y la duda sobre la forma en que se recogerán y 'cocinarán' las cifras con las que nos fustigan, que no sabe uno si en el fondo de todo no habrá ciertas ganas de crear mala conciencia generalizada para luego poder esgrimir pequeños logros.

