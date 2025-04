El violador danzarín

Compartir

En una de sus acertadas crónicas de sucesos para LP, Javier Martínez señaló la razón que dio este joven de Meliana de 30 años que ... fue detenido hace unos días por su posible autoría de 17 agresiones sexuales: «dijo que no podía controlar sus comportamientos violentos debido a su conducta sexual compulsiva». Bueno, pensé, la creatividad de los delincuentes es siempre de admirar. Puedo entender que alguien tenga un gran deseo sexual, pero la violación no figura entre las patologías o enfermedades mentales, lo que deja en nada su explicación: uno puede sentir una gran urgencia sexual, repito, hasta tal punto que sea un comportamiento si se quiere compulsivo, pero no hay nada en esa compulsión que determine o exija que se viole a nadie. Hay otras formas de responder a esa urgencia sin que se tenga que atacar a mujer alguna. Por esa regla de tres, todos los violadores seriales serían meras marionetas de unos deseos que les dominan y obligan a hacer cosas que 'no querrían hacer'.

Como es lógico, esta es una excusa tan mala como otras que han esgrimido los violadores a lo largo de la historia criminal. Recuerdo al llamado Violador de Pirámides (por el distrito de Madrid del mismo nombre), que hace unos años salió de la cárcel tras penar 20 años 'a pulso' por haber agredido a más de treinta mujeres, quien dijo en una entrevista que él tenía una 'patología': violaba porque no sabía cómo relacionarse con una mujer. Algo, que por cierto, no le había impedido relacionarse con una y casarse con ella antes de empezar con sus fechorías. El joven de Meliana, enfrentado a la vergüenza de todos los que lo conocen, echó mano de la enfermedad mental; se entiende, porque además se trataba de un titulado universitario en danza y con aficiones deportivas que le situaban entre una cierta élite de personas cultivadas y 'sanas'. Pero una vez más tenemos la prueba de que poseer cultura e incluso sensibilidad artística no es un antídoto contra el mal. Tener cultura ayuda a llevar una vida decente porque expande la inteligencia y la imaginación moral, pero no siempre, y estoy casi seguro que es el primer titulado en el Conservatorio Superior de cualquier lugar de España que se haya destapado como violador serial en nuestra historia. Pienso en su madre, desolada; estoy convencido de que ni en un millón de años podría haber imaginado algo así. Y, por otra parte, también se demuestra que cuando uno se focaliza en satisfacer en la realidad una fantasía de forma violenta (una decisión tomada en libertad) su inteligencia se estrecha y, no importa las miles de horas que haya pasado consumiendo series policíacas, cometerá necesariamente errores que lo llevarán a la cárcel.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión