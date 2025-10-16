Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este jueves deja el primer premio en un municipio popular por su cárcel y otras cinco localidades
Más dura será la caída

Cuando la vida es una misión

Vicente Garrido

Vicente Garrido

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:10

Stefan Zweig escribió: «La vida no da nada gratis, y todos los dones que uno recibe del destino tienen un precio, aunque no esté a ... la vista». El reciente fallecimiento de la investigadora de los primates Jane Goodall motivó incontables elegías de su obra, y por muy buenas razones. Se ha repetido cuánto contribuyó a la comprensión de los chimpancés, descubriendo que sí podían razonar para construir objetos con los que conseguir alimento, pero también a un mejor conocimiento de nosotros mismos, poniendo en evidencia que existe una gran semejanza en cómo somos capaces de implicarnos en guerras de exterminio y, tal y como Jane pudo observar, cómo los chimpancés podían ser igual de implacables en determinados contextos. Recuerdo cuándo salieron a la luz esos estudios de Jane Goodall (¡privilegios de la edad!): después de reflejar la fiereza de los ataques de los chimpancés para conquistar un territorio y acabar con grupos rivales, la creencia de que los animales no mataban por razones ajenas al alimento se revelaba falsa: humanos y monos mataban sin escrúpulos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  3. 3 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  4. 4 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  5. 5 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  6. 6 Detienen en Torrent a la administradora de un estudio de arquitectura por estafar 22.000 euros a un cliente
  7. 7 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  8. 8

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  9. 9

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  10. 10 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cuando la vida es una misión