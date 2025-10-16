Cuando la vida es una misión

Compartir

Stefan Zweig escribió: «La vida no da nada gratis, y todos los dones que uno recibe del destino tienen un precio, aunque no esté a ... la vista». El reciente fallecimiento de la investigadora de los primates Jane Goodall motivó incontables elegías de su obra, y por muy buenas razones. Se ha repetido cuánto contribuyó a la comprensión de los chimpancés, descubriendo que sí podían razonar para construir objetos con los que conseguir alimento, pero también a un mejor conocimiento de nosotros mismos, poniendo en evidencia que existe una gran semejanza en cómo somos capaces de implicarnos en guerras de exterminio y, tal y como Jane pudo observar, cómo los chimpancés podían ser igual de implacables en determinados contextos. Recuerdo cuándo salieron a la luz esos estudios de Jane Goodall (¡privilegios de la edad!): después de reflejar la fiereza de los ataques de los chimpancés para conquistar un territorio y acabar con grupos rivales, la creencia de que los animales no mataban por razones ajenas al alimento se revelaba falsa: humanos y monos mataban sin escrúpulos.

Pero mi interés aquí no es volver a reflejar esos grandes logros, sino señalar un aspecto de la vida de la primatóloga que siempre me produjo admiración. Cuando solo contaba 26 años, y sin haber obtenido una educación universitaria, solicitó al antropólogo Louis S.B. Leakey que la designara para el puesto de investigadora en Tanzania, con objeto de investigar a los chimpancés en su hábitat. Era 1960, el decenio más excitante del pasado siglo por lo que se refiere al desarrollo de la cultura y la modernidad; fueron los años en que definitivamente se dejaba atrás la postguerra y daban paso a un futuro de progreso que -se creía en aquella época- parecía ilimitado. Y, sin embargo, en los albores de la «década prodigiosa» Goodall elige recluirse en la jungla africana y dedicar su vida a la contemplación y estudio silencioso de los chimpancés. Era, ya tan joven, una mujer que había encontrado una misión en la vida, y literalmente consagró a partir de ese momento toda su existencia a ese empeño y a la defensa del mundo natural, es decir, finalmente, de nosotros. Posteriormente, una vez ya célebre y creada una fundación, continuó su obra en muchos lugares del mundo ayudando a fomentar la protección de los hábitats naturales de los animales pero también la salud de nuestro planeta, amenazada por el cambio climático y otras prácticas humanas. Rara vez aparece una vocación tan férrea en la vida, a modo de entrega a una causa; pues lo extraordinario en Goodall fue que, mientras la juventud del mundo celebraba su nueva libertad, ella se mimetizara en la jungla, observando y en silencio. Gustosa de pagar el precio.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión