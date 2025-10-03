Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto entrega 2.547.424,69 euros este jueves a un único jugador

Políticos desatados

Vicente Garrido

Vicente Garrido

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:17

Pase que nuestros gobernantes sean incompetentes, pero que se dediquen a usar las redes sociales para maltratar a los rivales o a quienes no piensan ... como ellos es harina de otro costal. El ministro Óscar Puente -un ejemplo entre muchos- es un 'hooligan' pagado por todos que no duda en lanzar su veneno también en las redes. Trump hace un uso igualmente deprimente de estas, durante mucho tiempo en Twitter, y luego en su propia red social, 'Truth Social'. Son diarios los insultos, bravuconerías y falsedades que publica y, además, en mayúsculas. Vox, que tiene a gala la amistad con este paladín de libertades, es bien conocido por incendiar todo en las redes. Las redes sociales no pueden constituir nunca un vehículo para el análisis de opiniones de personas que están deseosas de adquirir información o debatir algo con un mínimo de profundidad. Que los responsables políticos utilicen tales medios para incendiar los ánimos o echar porquería sobre alguien me parece algo deleznable, pero que ningún partido político tenga la más mínima voluntad de establecer medidas contra ese uso por parte de los suyos nos da la foto de cuánto se ha corrompido la exigencia moral en la clase política.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  3. 3 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  4. 4 La última imagen de Bea
  5. 5

    Disney busca trabajadores en Valencia
  6. 6

    La red de narcos sobornó a altos cargos portuarios para infiltrar a más estibadores y camioneros
  7. 7 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  8. 8

    Mascarell revienta el pleno de Les Corts por su rifirrafe con la diputada con Síndrome de Down
  9. 9

    ¿Por qué renuncia Fabuel a confeccionar el segundo traje de la corte infantil?
  10. 10

    Juan Manguán, el hombre que nunca se jubilará: 77 años y al pie de su taller en el corazón del Carmen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Políticos desatados