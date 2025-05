Javier Cercas hace la gran pregunta al papa

Comenta Compartir

El último libro del escritor Javier Cercas trata sobre el papa ('El loco de Dios en el fin del mundo'), y la muerte de Francisco ... lo ha hecho si cabe más oportuno. Yo ya había casi terminado de leerlo cuando falleció el pontífice, y la gran repercusión en todo el mundo que ha tenido este hecho confirma la impresión general que transmite la obra de Cercas: un papa que se desvivió por luchar contra el clericalismo (la creencia de que los sacerdotes están por encima de los fieles) y hacer más visible la centralidad de los pobres y marginados como eje de la labor de la Iglesia. Pero esto no es lo más interesante del libro. Cercas tiene una habilidad suprema para introducir una anécdota en clave de misterio como zanahoria para el lector, y lo que mueve todo este libro de 500 páginas es otra búsqueda ante un misterio. Cercas lo presenta así: cuando estaba dudando de si aceptar la invitación del Vaticano para que escribiera un libro sin restricción alguna sobre el papa Francisco, porque él es un ateo convencido, «me acordé de que, desde la muerte de mi padre, mi madre no paraba de repetir que iba a encontrarse con él después de muerta, y me dije que, si podía estar a solas unos minutos con el papa [...] y preguntarle si era verdad que mi madre volvería a ver a mi padre, entonces tenía todo el sentido del mundo escribir ese libro».

Esa creencia en la resurrección la define como el 'superpoder' de los cristianos, porque se trata de una creencia increíble, radical, 'un escándalo': nada menos que estar convencido de que esta vida es un mero tránsito, un viaje hacia una eternidad gloriosa (si Dios nos elige para ella) en la que volveremos a reencarnarnos y a ver a todos los seres queridos ya fallecidos. Esa pregunta y otras muchas se suceden en el viaje que hace el autor de 'Soldados de Salamina' con el papa a Mongolia en 2023, lo que le permite ver en primera persona la increíble labor que unos pocos misioneros hacen en 'el fin del mundo'. Sí, Cercas es un ateo convencido, pero este libro está más cerca de apoyar la fe en Cristo que en denostarla. Así, uno de sus entrevistados le comenta: «Comparado con estos tipos te sientes ridículo, Javier [...]. Y son montones, un ejército de locos repartidos por todo el mundo. Y, sí, hay historias increíbles, de gente que ha construido, qué sé yo, diez hospitales, y que cambia por completo una zona miserable de un país miserable. Pero también hay historias silenciosas, de una radicalidad total [...]: misioneros que se pasan cincuenta o sesenta años en un lugar tan perdido que hasta su congregación se olvida de que siguen ahí...». Solo en las últimas páginas sabemos la respuesta del papa. Cercas sabe escribir, no hay duda. Ateo convencido, este libro está más cerca de apoyar la fe en Cristo que en denostarla

